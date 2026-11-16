Медовый месяц в тропиках или отпуск по системе "все включено": определены лучшие курорты 2026 года

Планируя следующий отпуск, путешественники часто ищут направления, которые уже завоевали признание в туристической сфере. Именно такие страны, курорты и гостиничные сети отметили во время церемонии вручения премии Travvy Awards этого года.

Полный список победителей Travvy Awards 2026 опубликовало издание Travel Pulse. В этом году церемония награждения состоялась 5 ноября в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Премия, которую называют "Оскаром туристической индустрии", вручалась уже в двенадцатый раз.

Победителей определяли по результатам голосования туристических консультантов, которые оценивали направления, отели, круизные компании, авиаперевозчиков и других представителей отрасли. В каждой категории вручались золотые и серебряные награды.

Лучшие туристические направления мира

Европа: Греция (золото), Португалия (серебро).

Греция (золото), Португалия (серебро). Азия : Япония (золото), Таиланд (серебро).

: Япония (золото), Таиланд (серебро). Австралия, Новая Зеландия и Южно-Тихоокеанский регион: Австралия (золото), Новая Зеландия (серебро).

Австралия (золото), Новая Зеландия (серебро). Центральная и Южная Америка: Коста-Рика (золото), Белиз (серебро).

Коста-Рика (золото), Белиз (серебро). Карибский бассейн: Доминиканская Республика (золото), Ямайка (серебро).

Доминиканская Республика (золото), Ямайка (серебро). Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (серебро).

(золото), Канкун (серебро). Африка: Южно-Африканская Республика (золото), Марокко (серебро).

Республика (золото), Марокко (серебро). Лучший штат США для путешествий: Гавайи (золото), Аляска (серебро).

Гавайи (золото), Аляска (серебро). Лучший город для внутреннего туризма в США: Майами и Майами-Бич (золото), Гонолулу (серебро).

Лучшие направления для медового месяца

Карибский бассейн: Сент-Люсия (золото), Багамские острова (серебро).

Сент-Люсия (золото), Багамские острова (серебро). Мексика: Ривьера-Майя (золото), Лос-Кабос (серебро).

Лучшие гастрономические направления

Карибский бассейн: Ямайка (золото), Доминиканская Республика (серебро).

Ямайка (золото), Доминиканская Республика (серебро). Мексика: Лос-Кабос (золото), Ривьера-Майя (серебро).

Лос-Кабос (золото), Ривьера-Майя (серебро). США: Новый Орлеан (золото), Нью-Йорк (серебро).

Лучшие гостиничные сети и курорты