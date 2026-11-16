Медовий місяць у тропіках чи відпустка all inclusive: визначено найкращі курорти 2026 року

Дівчина відпочиває біля басейну / Фото Canva

Плануючи наступну відпустку, мандрівники часто шукають напрямки, які вже здобули визнання у туристичній сфері. Саме такі країни, курорти та готельні мережі відзначили під час цьогорічної премії Travvy Awards.

Adv Повний список переможців Travvy Awards 2026 опублікувало видання Travel Pulse. Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 5 листопада у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Премію, яку називають "Оскаром туристичної індустрії", вручили вже вдванадцяте. Переможців визначали за результатами голосування туристичних консультантів, які оцінювали напрямки, готелі, круїзні компанії, авіаперевізників та інших представників галузі. У кожній категорії вручали золоті та срібні нагороди. Найкращі туристичні напрямки світу Європа: Греція (золото), Португалія (срібло).

Греція (золото), Португалія (срібло). Азія : Японія (золото), Таїланд (срібло).

: Японія (золото), Таїланд (срібло). Австралія, Нова Зеландія та Південний Тихоокеанський регіон: Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло).

Австралія (золото), Нова Зеландія (срібло). Центральна та Південна Америка: Коста-Рика (золото), Беліз (срібло).

Коста-Рика (золото), Беліз (срібло). Карибський басейн: Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло).

Домініканська Республіка (золото), Ямайка (срібло). Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло).

Лос-Кабос (золото), Канкун (срібло). Африка: Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло).

Південно-Африканська Республіка (золото), Марокко (срібло). Найкращий штат США для подорожей: Гаваї (золото), Аляска (срібло).

Гаваї (золото), Аляска (срібло). Найкраще місто для внутрішнього туризму у США: Маямі та Маямі-Біч (золото), Гонолулу (срібло). Найкращі напрямки для медового місяця Карибський басейн: Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло).

Сент-Люсія (золото), Багамські острови (срібло). Мексика: Рив'єра-Мая (золото), Лос-Кабос (срібло). Найкращі гастрономічні напрямки Карибський басейн: Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло).

Ямайка (золото), Домініканська Республіка (срібло). Мексика: Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло).

Лос-Кабос (золото), Рив'єра-Мая (срібло). США: Новий Орлеан (золото), Нью-Йорк (срібло). Найкращі готельні мережі та курорти Найкраща готельна мережа із системою "все включено": Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (срібло). Найкращий бренд готелів "все включено" у Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий бренд готелів "все включено" в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло). Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (срібло). Найкращий бренд курортів для весіль та медового місяця в Карибському басейні: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Мексиці: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло).

Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (срібло). Найкращий готельний бренд для сімейного відпочинку в Карибському басейні: Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло).

Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (срібло). Найкращий новий готель або курорт у Мексиці: Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло).

Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (срібло). Найкращий новий готель або курорт у Карибському басейні: Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло).

Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (срібло). Найкращий оновлений курорт у Мексиці та Карибському басейні: Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло).

Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (срібло). Найкращий курорт із системою "все включено" загалом: Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло).

Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (срібло). Найкраща компанія з оренди вілл: Villas of Distinction (золото), Rental Escapes (срібло).

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