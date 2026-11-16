Медовый месяц в тропиках или отпуск по системе "все включено": определены лучшие курорты 2026 года

Дівчина відпочиває біля басейну / Фото Canva
Планируя следующий отпуск, путешественники часто ищут направления, которые уже завоевали признание в туристической сфере. Именно такие страны, курорты и гостиничные сети отметили во время церемонии вручения премии Travvy Awards этого года.
Полный список победителей Travvy Awards 2026 опубликовало издание Travel Pulse. В этом году церемония награждения состоялась 5 ноября в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Премия, которую называют "Оскаром туристической индустрии", вручалась уже в двенадцатый раз.
Победителей определяли по результатам голосования туристических консультантов, которые оценивали направления, отели, круизные компании, авиаперевозчиков и других представителей отрасли. В каждой категории вручались золотые и серебряные награды.
Лучшие туристические направления мира
- Европа: Греция (золото), Португалия (серебро).
- Азия: Япония (золото), Таиланд (серебро).
- Австралия, Новая Зеландия и Южно-Тихоокеанский регион: Австралия (золото), Новая Зеландия (серебро).
- Центральная и Южная Америка: Коста-Рика (золото), Белиз (серебро).
- Карибский бассейн: Доминиканская Республика (золото), Ямайка (серебро).
- Мексика: Лос-Кабос (золото), Канкун (серебро).
- Африка: Южно-Африканская Республика (золото), Марокко (серебро).
- Лучший штат США для путешествий: Гавайи (золото), Аляска (серебро).
- Лучший город для внутреннего туризма в США: Майами и Майами-Бич (золото), Гонолулу (серебро).
Лучшие направления для медового месяца
- Карибский бассейн: Сент-Люсия (золото), Багамские острова (серебро).
- Мексика: Ривьера-Майя (золото), Лос-Кабос (серебро).
Лучшие гастрономические направления
- Карибский бассейн: Ямайка (золото), Доминиканская Республика (серебро).
- Мексика: Лос-Кабос (золото), Ривьера-Майя (серебро).
- США: Новый Орлеан (золото), Нью-Йорк (серебро).
Лучшие гостиничные сети и курорты
- Лучшая гостиничная сеть с системой "все включено": Hyatt's Inclusive Collection (золото), Sandals Resorts (серебро).
- Лучший бренд отелей "все включено" в Карибском бассейне: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (серебро).
- Лучший бренд отелей "все включено" в Мексике: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (серебро).
- Лучший бренд курортов для свадеб и медового месяца в Мексике: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Lomas Hospitality (серебро).
- Лучший бренд курортов для свадеб и медового месяца в Карибском бассейне: Sandals Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (серебро).
- Лучший гостиничный бренд для семейного отдыха в Мексике: Hyatt's Inclusive Collection (золото), Nickelodeon Hotels & Resorts (серебро).
- Лучший гостиничный бренд для семейного отдыха в Карибском бассейне: Beaches Resorts (золото), Hyatt's Inclusive Collection (серебро).
- Лучший новый отель или курорт в Мексике: Secrets Mirabel Cancún Resort & Spa (золото), Majestic Mirage Costa Mujeres (серебро).
- Лучший новый отель или курорт в Карибском бассейне: Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (золото), The St. Regis Cap Cana Resort (серебро).
- Лучший обновленный курорт в Мексике и Карибском бассейне: Beaches Turks and Caicos (золото), The Cove at Atlantis (серебро).
- Лучший курорт с системой "все включено" в целом: Sandals Saint Vincent and the Grenadines (золото), Impression Moxché by Secrets (серебро).
- Лучшая компания по аренде вилл: Villas of Distinction (золото), Rental Escapes (серебро).
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