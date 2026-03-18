Местная Тенерифе рассказала, почему настоящие сокровища для туристов скрываются именно на севере

Северное побережье Тенерифе – это рай для солнца, пляжного отдыха и водных приключений. Именно там расположены лучшие локации и развлечения для туристов. Также стоит понимать, в какой сезон стоит планировать свой отпуск.

Тенерифе известен своими золотыми пляжами и бюджетными курортами, но местная жительница советует путешественникам отправляться именно на север, чтобы открыть настоящие жемчужины острова. Наташа Муни, консультантка TUI с более чем 10-летним опытом, частично проживает с мужем Хавьером в городке Гуимар и хорошо знает местные особенности. Со ссылкой на Daily Mail, мы подробно расскажем о них.

Почему туристам стоит отдыхать именно на севере Тенерифе?

Север Тенерифе – зеленый и прохладный, с живописными гаванями, соляными бассейнами, черными пляжами, уютными отелями и местными винами. Местная советует посетить Пуэрто-де-ла-Крус, где сохранилась аутентичная атмосфера с рыбацкой гаванью, узкими цветными улочками, барчиками с живой музыкой и колониальными ресторанами с современной канарской кухней.

Нельзя пропустить Lago Martianez – комплекс соляных бассейнов с водой из Атлантики, окруженный пальмами и черным вулканическим камнем. Столица острова, Санта-Крус, тоже достойна внимания: современные площади, деревянные бульвары и набережная со средиземноморским шармом.

Обязательно загляните в Auditorio de Tenerife и рынок Mercado de Nuestra Senora de Africa, где продают свежие местные продукты. А пляж Лас-Тереситас с золотым песком и бирюзовой водой создает настоящее пустынное ощущение.

Любителям природы и приключений Наташа советует Anaga Rural Park с древними лавровыми лесами и узкими ущельями, Teno Rural Park с невероятными видами на скалы Лос-Гигантес, а также национальный парк Лас-Каньядас-дель-Тейде с вулканическим ландшафтом и самой высокой вершиной Испании – горой Тейде.

Когда стоит посетить Тенерифе?

Зима (декабрь – март март ) – высокий сезон для солнца и карнавала, рассказывает Lonely Planet. Температура редко опускается ниже 15 градусов, а иногда достигает 22 градуса. Серьезные серферы и наблюдатели за китами приезжают на южное побережье, а в феврале столица Санта-Крус оживает во время Карнавала: музыка, яркие костюмы, парады – местная версия Рио-де-Жанейро.

Весна (апрель – июнь) – время спокойствия и природы. Цены на проживание и авиарейсы ниже, а в горах севера все апрель: Анага, Тейде и Тено. Идеальный период для велосипедных прогулок, походов, дайвинга или маршрута от горы до побережья, например Barranco de Masca.

– время спокойствия и природы. Цены на проживание и авиарейсы ниже, а в горах севера все апрель: Анага, Тейде и Тено. Идеальный период для велосипедных прогулок, походов, дайвинга или маршрута от горы до побережья, например Barranco de Masca. Осень (сентябрь – ноябрь) – для тех, кто ценит тишину и природу. Температура воды и воздуха еще комфортные, а туристов мало. Это отличное время для походов, дегустации вин и изучения культуры в Санта-Крус и Ла-Лагуне. Октябрь – самый дождливый месяц, но даже под дождем природа невероятная.

