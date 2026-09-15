Без длинных очередей на контроле: какие аэропорты стали лучшими в 2026 году и кто стал лидером

Аэропорт для пассажира – это не только место, где нужно пройти контроль и сесть на самолет. На впечатления от путешествия также влияют скорость проверок, удобство пересадок, транспортное сообщение с городом и даже наличие отеля. Именно эти критерии были учтены при составлении нового мирового рейтинга аэропортов.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование World Consumer Airport Index 2026. Авторы рейтинга оценили аэропорты по ряду показателей и разделили их на две категории: крупные и небольшие.

Как определялись лучшие аэропорты?

В категорию крупнейших вошли аэропорты, обслуживающие более 47,2 миллиона пассажиров в год. Для них и для меньших хабов оценивали транспортное сообщение с городом, в частности доступ к метро или национальной железной дороге. Также учитывались удобство перемещения между терминалами и выходами на посадку, выбор авиакомпаний, среднее количество задержек и наличие отеля.

Дополнительные баллы аэропорты получали, если пассажирам требовалось менее 3 минут на прохождение контроля безопасности. Положительно на результат также влияло отсутствие ночного комендантского часа.

Какие большие аэропорты стали лучшими?

Первое место среди самых больших аэропортов занял "Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас" в Испании. Пассажиры здесь тратили около 3 минут на прохождение контроля безопасности. В десятку лучших больших аэропортов также вошли:

Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас, Испания;

Леонардо да Винчи-Фьюмичино, Рим, Италия;

Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США;

Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд;

Шарля де Голля, Париж, Франция;

Международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия;

Хитроу, Лондон, Великобритания;

Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания;

Международный аэропорт Токио (Ханеда), Япония;

Международный аэропорт Дубая, ОАЭ.

Какие небольшие аэропорты стали лучшими?

Среди небольших аэропортов первое место занял аэропорт Дюссельдорфа в Германии. Здесь процедура прохождения контроля безопасности происходит практически мгновенно. Десятка лучших выглядит так:

Дюссельдорф, Германия;

Цюрих, Швейцария;

Копенгаген, Дания;

Хельсинки, Финляндия;

Мальпенса, Милан, Италия;

Осло Гардермуэн, Норвегия;

Мюнхен, Германия;

Международный аэропорт Ванкувера, Канада;

Брюссель, Бельгия;

Берлин-Бранденбург, Германия.

В то же время авторы индекса назвали и аэропорты с худшими результатами. Среди больших это Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт, а среди небольших Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. На результаты повлияли большая удаленность от центров городов, ограниченные варианты транспорта, слабое железнодорожное сообщение, длительное время ожидания при прохождении контроля безопасности и высокий процент задержек.