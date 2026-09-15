Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование World Consumer Airport Index 2026. Авторы рейтинга оценили аэропорты по ряду показателей и разделили их на две категории: крупные и небольшие.

Как определялись лучшие аэропорты?

В категорию крупнейших вошли аэропорты, обслуживающие более 47,2 миллиона пассажиров в год. Для них и для меньших хабов оценивали транспортное сообщение с городом, в частности доступ к метро или национальной железной дороге. Также учитывались удобство перемещения между терминалами и выходами на посадку, выбор авиакомпаний, среднее количество задержек и наличие отеля.

Дополнительные баллы аэропорты получали, если пассажирам требовалось менее 3 минут на прохождение контроля безопасности. Положительно на результат также влияло отсутствие ночного комендантского часа.

Какие большие аэропорты стали лучшими?

Первое место среди самых больших аэропортов занял "Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас" в Испании. Пассажиры здесь тратили около 3 минут на прохождение контроля безопасности. В десятку лучших больших аэропортов также вошли:

Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас, Испания;

Леонардо да Винчи-Фьюмичино, Рим, Италия;

Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США;

Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд;

Шарля де Голля, Париж, Франция;

Международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия;

Хитроу, Лондон, Великобритания;

Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания;

Международный аэропорт Токио (Ханеда), Япония;

Международный аэропорт Дубая, ОАЭ.

Какие небольшие аэропорты стали лучшими?

Среди небольших аэропортов первое место занял аэропорт Дюссельдорфа в Германии. Здесь процедура прохождения контроля безопасности происходит практически мгновенно. Десятка лучших выглядит так:

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Дюссельдорф, Германия;

Цюрих, Швейцария;

Копенгаген, Дания;

Хельсинки, Финляндия;

Мальпенса, Милан, Италия;

Осло Гардермуэн, Норвегия;

Мюнхен, Германия;

Международный аэропорт Ванкувера, Канада;

Брюссель, Бельгия;

Берлин-Бранденбург, Германия.

В то же время авторы индекса назвали и аэропорты с худшими результатами. Среди больших это Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт, а среди небольших Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. На результаты повлияли большая удаленность от центров городов, ограниченные варианты транспорта, слабое железнодорожное сообщение, длительное время ожидания при прохождении контроля безопасности и высокий процент задержек.