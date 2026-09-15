Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование World Consumer Airport Index 2026. Авторы рейтинга оценили аэропорты по ряду показателей и разделили их на две категории: крупные и небольшие.
Как определялись лучшие аэропорты?
В категорию крупнейших вошли аэропорты, обслуживающие более 47,2 миллиона пассажиров в год. Для них и для меньших хабов оценивали транспортное сообщение с городом, в частности доступ к метро или национальной железной дороге. Также учитывались удобство перемещения между терминалами и выходами на посадку, выбор авиакомпаний, среднее количество задержек и наличие отеля.
Дополнительные баллы аэропорты получали, если пассажирам требовалось менее 3 минут на прохождение контроля безопасности. Положительно на результат также влияло отсутствие ночного комендантского часа.
Какие большие аэропорты стали лучшими?
Первое место среди самых больших аэропортов занял "Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас" в Испании. Пассажиры здесь тратили около 3 минут на прохождение контроля безопасности. В десятку лучших больших аэропортов также вошли:
- Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас, Испания;
- Леонардо да Винчи-Фьюмичино, Рим, Италия;
- Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США;
- Суварнабхуми, Бангкок, Таиланд;
- Шарля де Голля, Париж, Франция;
- Международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия;
- Хитроу, Лондон, Великобритания;
- Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Испания;
- Международный аэропорт Токио (Ханеда), Япония;
- Международный аэропорт Дубая, ОАЭ.
Какие небольшие аэропорты стали лучшими?
Среди небольших аэропортов первое место занял аэропорт Дюссельдорфа в Германии. Здесь процедура прохождения контроля безопасности происходит практически мгновенно. Десятка лучших выглядит так:
- Дюссельдорф, Германия;
- Цюрих, Швейцария;
- Копенгаген, Дания;
- Хельсинки, Финляндия;
- Мальпенса, Милан, Италия;
- Осло Гардермуэн, Норвегия;
- Мюнхен, Германия;
- Международный аэропорт Ванкувера, Канада;
- Брюссель, Бельгия;
- Берлин-Бранденбург, Германия.
В то же время авторы индекса назвали и аэропорты с худшими результатами. Среди больших это Анталия, Гуанчжоу Байюнь и Франкфурт, а среди небольших Сеул Гимпо, Пунта-Кана и Лондон Станстед. На результаты повлияли большая удаленность от центров городов, ограниченные варианты транспорта, слабое железнодорожное сообщение, длительное время ожидания при прохождении контроля безопасности и высокий процент задержек.