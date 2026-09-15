Про це пише Euronews із посиланням на дослідження World Consumer Airport Index 2026. Автори рейтингу оцінили аеропорти за низкою показників і розділили їх на дві категорії: найбільші та менші.

Як визначали найкращі аеропорти?

До категорії найбільших увійшли аеропорти, які обслуговують понад 47,2 мільйона пасажирів на рік. Для них та менших хабів оцінювали транспортне сполучення з містом, зокрема доступ до метро або національної залізниці. Також враховували зручність переміщення між терміналами та виходами на посадку, вибір авіакомпаній, середню кількість затримок і наявність готелю.

Додаткові бали аеропорти отримували, якщо пасажирам потрібно було менше 3 хвилин на проходження контролю безпеки. Позитивно на результат також впливала відсутність нічної комендантської години.

Які великі аеропорти стали найкращими?

Перше місце серед найбільших аеропортів посів Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас в Іспанії. Пасажири тут витрачали близько 3 хвилин на проходження контролю безпеки. До десятки найкращих великих аеропортів також увійшли:

Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас, Іспанія;

Леонардо да Вінчі-Фьюмічіно, Рим, Італія;

Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, США;

Суварнабхумі, Бангкок, Таїланд;

Шарля де Голля, Париж, Франція;

Міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія;

Хітроу, Лондон, Велика Британія;

Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія;

Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда), Японія;

Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ.

Які невеликі аеропорти стали найкращими?

Серед менших аеропортів перше місце посів аеропорт Дюссельдорфа в Німеччині. Тут процедура проходження контролю безпеки відбувається майже миттєво. Десятка найкращих виглядає так:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дюссельдорф, Німеччина;

Цюрих, Швейцарія;

Копенгаген, Данія;

Гельсінкі, Фінляндія;

Мальпенса, Мілан, Італія;

Осло Гардермуен, Норвегія;

Мюнхен, Німеччина;

Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада;

Брюссель, Бельгія;

Берлін-Бранденбург, Німеччина.

Водночас автори індексу назвали й аеропорти з найгіршими результатами. Серед великих це Анталія, Гуанчжоу Байюнь та Франкфурт, а серед менших Сеул Гімпо, Пунта-Кана та Лондон Станстед. На результати вплинули велика віддаленість від центрів міст, обмежені варіанти транспорту, слабке залізничне сполучення, тривалий час очікування під час контролю безпеки та високий відсоток затримок.