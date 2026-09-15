Про це пише Euronews із посиланням на дослідження World Consumer Airport Index 2026. Автори рейтингу оцінили аеропорти за низкою показників і розділили їх на дві категорії: найбільші та менші.
Як визначали найкращі аеропорти?
До категорії найбільших увійшли аеропорти, які обслуговують понад 47,2 мільйона пасажирів на рік. Для них та менших хабів оцінювали транспортне сполучення з містом, зокрема доступ до метро або національної залізниці. Також враховували зручність переміщення між терміналами та виходами на посадку, вибір авіакомпаній, середню кількість затримок і наявність готелю.
Додаткові бали аеропорти отримували, якщо пасажирам потрібно було менше 3 хвилин на проходження контролю безпеки. Позитивно на результат також впливала відсутність нічної комендантської години.
Які великі аеропорти стали найкращими?
Перше місце серед найбільших аеропортів посів Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас в Іспанії. Пасажири тут витрачали близько 3 хвилин на проходження контролю безпеки. До десятки найкращих великих аеропортів також увійшли:
- Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас, Іспанія;
- Леонардо да Вінчі-Фьюмічіно, Рим, Італія;
- Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, США;
- Суварнабхумі, Бангкок, Таїланд;
- Шарля де Голля, Париж, Франція;
- Міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія;
- Хітроу, Лондон, Велика Британія;
- Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія;
- Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда), Японія;
- Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ.
Які невеликі аеропорти стали найкращими?
Серед менших аеропортів перше місце посів аеропорт Дюссельдорфа в Німеччині. Тут процедура проходження контролю безпеки відбувається майже миттєво. Десятка найкращих виглядає так:
- Дюссельдорф, Німеччина;
- Цюрих, Швейцарія;
- Копенгаген, Данія;
- Гельсінкі, Фінляндія;
- Мальпенса, Мілан, Італія;
- Осло Гардермуен, Норвегія;
- Мюнхен, Німеччина;
- Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада;
- Брюссель, Бельгія;
- Берлін-Бранденбург, Німеччина.
Водночас автори індексу назвали й аеропорти з найгіршими результатами. Серед великих це Анталія, Гуанчжоу Байюнь та Франкфурт, а серед менших Сеул Гімпо, Пунта-Кана та Лондон Станстед. На результати вплинули велика віддаленість від центрів міст, обмежені варіанти транспорту, слабке залізничне сполучення, тривалий час очікування під час контролю безпеки та високий відсоток затримок.