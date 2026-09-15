Про це пише Euronews із посиланням на дослідження World Consumer Airport Index 2026. Автори рейтингу оцінили аеропорти за низкою показників і розділили їх на дві категорії: найбільші та менші.

Як визначали найкращі аеропорти?

До категорії найбільших увійшли аеропорти, які обслуговують понад 47,2 мільйона пасажирів на рік. Для них та менших хабів оцінювали транспортне сполучення з містом, зокрема доступ до метро або національної залізниці. Також враховували зручність переміщення між терміналами та виходами на посадку, вибір авіакомпаній, середню кількість затримок і наявність готелю.

Додаткові бали аеропорти отримували, якщо пасажирам потрібно було менше 3 хвилин на проходження контролю безпеки. Позитивно на результат також впливала відсутність нічної комендантської години.

Які великі аеропорти стали найкращими?

Перше місце серед найбільших аеропортів посів Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас в Іспанії. Пасажири тут витрачали близько 3 хвилин на проходження контролю безпеки. До десятки найкращих великих аеропортів також увійшли:

  • Барселона-Ель-Прат Хосеп Тарраделлас, Іспанія;
  • Леонардо да Вінчі-Фьюмічіно, Рим, Італія;
  • Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, США;
  • Суварнабхумі, Бангкок, Таїланд;
  • Шарля де Голля, Париж, Франція;
  • Міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія;
  • Хітроу, Лондон, Велика Британія;
  • Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія;
  • Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда), Японія;
  • Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ.

Які невеликі аеропорти стали найкращими?

Серед менших аеропортів перше місце посів аеропорт Дюссельдорфа в Німеччині. Тут процедура проходження контролю безпеки відбувається майже миттєво. Десятка найкращих виглядає так:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • Дюссельдорф, Німеччина;
  • Цюрих, Швейцарія;
  • Копенгаген, Данія;
  • Гельсінкі, Фінляндія;
  • Мальпенса, Мілан, Італія;
  • Осло Гардермуен, Норвегія;
  • Мюнхен, Німеччина;
  • Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада;
  • Брюссель, Бельгія;
  • Берлін-Бранденбург, Німеччина.

Водночас автори індексу назвали й аеропорти з найгіршими результатами. Серед великих це Анталія, Гуанчжоу Байюнь та Франкфурт, а серед менших Сеул Гімпо, Пунта-Кана та Лондон Станстед. На результати вплинули велика віддаленість від центрів міст, обмежені варіанти транспорту, слабке залізничне сполучення, тривалий час очікування під час контролю безпеки та високий відсоток затримок.