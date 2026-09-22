Пассажиры назвали эту авиакомпанию лучшей в мире: почему она отличается от других

Путешествие на самолете – это не только сам перелет. На впечатления пассажиров влияют уровень обслуживания, комфорт на борту, питание и чистота салона.

Ежегодно пассажиры со всего мира оценивают эти и другие критерии, определяя авиакомпании, которые наилучшим образом соответствуют их ожиданиям, пишет Business Insider.

В новом исследовании, которое проводилось с сентября 2025 по август 2026 года, приняли участие пассажиры более 100 национальностей, а в рейтинг вошли 325 авиакомпаний.

Какая авиакомпания считается лучшей?

Лучшей авиакомпанией признали Singapore Airlines. Это уже шестая победа компании в рейтинге Skytrax. Помимо звания лучшей авиакомпании мира перевозчик стал лидером в категориях "Лучший экономкласс" и "Питание на борту в экономклассе".



Сингапурскую авиакомпанию признали одной из лучших / Фото Pexels

Второе место в рейтинге заняла авиакомпания Qatar Airways. Она получила награду за лучший бортовой Wi-Fi и вновь победила в категории "Лучший бизнес-класс".

В тройку лидеров вошла гонконгская Cathay Pacific. Ее бортпроводников признали лучшими в мире, а лаунж считается лучшим среди первых классов.

Самую высокую позицию среди европейских перевозчиков заняла французская авиакомпания Air France, которая заняла седьмое место. Что интересно, в двадцатку не попала ни одна американская авиакомпания.

Полный рейтинг Skytrax Airline Awards 2026:

Singapore Airlines, Сингапур. Qatar Airways, Катар. Cathay Pacific Airways, Гонконг. All Nippon Airways (ANA), Япония. Turkish Airlines, Турция. Emirates, ОАЭ (Дубай). Air France, Франция. Hainan Airlines, Китай. Japan Airlines, Япония. Korean Air, Южная Корея. EVA Air, Тайвань. Qantas Airways, Австралия. STARLUX Airlines, Тайвань. Lufthansa, Германия. Saudi Arabian Airlines, Саудовская Аравия. Iberia, Испания. Air Canada, Канада. Virgin Atlantic, Великобритания. Swiss International Air Lines, Швейцария. Thai Airways, Таиланд.

Недавно мы рассказывали, чем питается экипаж одной из авиакомпаний. Стюардесса авиакомпании SkyUp показала питание экипажа во время полетов, которое включает горячее блюдо, овощи, фрукты и напитки.

Меню для бортпроводников зависит от маршрута и времени рейса и может варьироваться от горячих блюд до завтраков или ланч-боксов.