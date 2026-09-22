Пассажиры назвали эту авиакомпанию лучшей в мире: почему она отличается от других
Путешествие на самолете – это не только сам перелет. На впечатления пассажиров влияют уровень обслуживания, комфорт на борту, питание и чистота салона.
Ежегодно пассажиры со всего мира оценивают эти и другие критерии, определяя авиакомпании, которые наилучшим образом соответствуют их ожиданиям, пишет Business Insider.
В новом исследовании, которое проводилось с сентября 2025 по август 2026 года, приняли участие пассажиры более 100 национальностей, а в рейтинг вошли 325 авиакомпаний.
Какая авиакомпания считается лучшей?
Лучшей авиакомпанией признали Singapore Airlines. Это уже шестая победа компании в рейтинге Skytrax. Помимо звания лучшей авиакомпании мира перевозчик стал лидером в категориях "Лучший экономкласс" и "Питание на борту в экономклассе".
Сингапурскую авиакомпанию признали одной из лучших / Фото Pexels
Второе место в рейтинге заняла авиакомпания Qatar Airways. Она получила награду за лучший бортовой Wi-Fi и вновь победила в категории "Лучший бизнес-класс".
В тройку лидеров вошла гонконгская Cathay Pacific. Ее бортпроводников признали лучшими в мире, а лаунж считается лучшим среди первых классов.
Самую высокую позицию среди европейских перевозчиков заняла французская авиакомпания Air France, которая заняла седьмое место. Что интересно, в двадцатку не попала ни одна американская авиакомпания.
Полный рейтинг Skytrax Airline Awards 2026:
- Singapore Airlines, Сингапур.
- Qatar Airways, Катар.
- Cathay Pacific Airways, Гонконг.
- All Nippon Airways (ANA), Япония.
- Turkish Airlines, Турция.
- Emirates, ОАЭ (Дубай).
- Air France, Франция.
- Hainan Airlines, Китай.
- Japan Airlines, Япония.
- Korean Air, Южная Корея.
- EVA Air, Тайвань.
- Qantas Airways, Австралия.
- STARLUX Airlines, Тайвань.
- Lufthansa, Германия. Saudi Arabian Airlines, Саудовская Аравия.
- Iberia, Испания.
- Air Canada, Канада.
- Virgin Atlantic, Великобритания.
- Swiss International Air Lines, Швейцария.
- Thai Airways, Таиланд.
Недавно мы рассказывали, чем питается экипаж одной из авиакомпаний. Стюардесса авиакомпании SkyUp показала питание экипажа во время полетов, которое включает горячее блюдо, овощи, фрукты и напитки.
Меню для бортпроводников зависит от маршрута и времени рейса и может варьироваться от горячих блюд до завтраков или ланч-боксов.