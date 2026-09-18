Стюардесса авиакомпании SkyUp @zinachkaaa рассказала в своем видеоролике в TikTok, что именно получает экипаж во время рейса и как меняется набор блюд в зависимости от места прилета. На одном из конкретных рейсов в него входили горячее блюдо, овощи, фрукты и напитки.

Что едят бортпроводники?

На каждый перелет для экипажа загружают горячее блюдо. Это может быть курица или говядина. Меню зависит от маршрута и времени рейса. Если прилет запланирован на очень раннее время, вместо горячего блюда могут загрузить завтрак.

Питание для экипажа также может быть в виде ланч-бокса с легкими закусками. По словам стюардессы, на момент съемки видео на конкретный рейс загрузили овощи и фрукты.

Кроме того, отдельно для экипажа загружают воду , кофе, чай и соки.

Как выглядит еда бортпроводников: смотрите видео

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К слову, эксперт по туризму Рики Дюранс рекомендует выбирать места у крыла самолета, чтобы свести к минимуму ощущение турбулентности. Пассажирам, страдающим боязнью полетов, рекомендуется выбирать места у прохода или у окна для большего комфорта и ощущения безопасности.

Пассажирам, которые переживают из-за турбулентности, не стоит выбирать хвостовую часть самолета, поскольку в этом месте могут ощущаться еще более сильные колебания.

Также не стоит выбирать места возле туалетов, если во время полета сложно расслабиться. В этой зоне часто появляются пассажиры, возникает шум и суета. Для тревожных людей это станет еще большим раздражителем.