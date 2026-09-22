Кожного року пасажири з усього світу оцінюють ці та інші критерії, визначаючи авіакомпанії, які найкраще відповідають їхнім очікуванням, пише Business Insider.

У новому дослідженні, яке тривало з вересня 2025 до серпня 2026 року взяли участь пасажири понад 100 національностей, а до рейтингу увійшли 325 авіакомпаній.

Яка авіакомпанія вважається найкращою?

Найкращою авіакомпанією визнали Singapore Airlines. Це вже шоста перемога для компанії в рейтингу Skytrax. Крім звання найкращої авіакомпанії світу перевізник став лідером у категоріях найкращого економкласу та харчування на борту в економкласі.



Сінгапурську авіакомпанію визнали однією з найкращих / Фото Pexels

Друге місце у рейтингу посіла авіакомпанія Qatar Airways. Вона отримала нагороду за найкращий бортовий Wi-Fi та знову перемогла в категорії найкращого бізнес-класу.

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До трійки лідерів увійшла гонконзька Cathay Pacific. Її бортпровідників визнали найкращими у світі, а лаунж вважається найкращим серед перших класів.

Найвище серед європейських перевізників розташувалася французька авіакомпанія Air France, яка посіла сьоме місце. Що цікаво, до двадцятки не потрапила жодна американська авіакомпанія.

Повний рейтинг Skytrax Airline Awards 2026:

Singapore Airlines, Сінгапур. Qatar Airways, Катар. Cathay Pacific Airways, Гонконг. All Nippon Airways (ANA), Японія. Turkish Airlines, Туреччина. Emirates, ОАЕ (Дубай). Air France, Франція. Hainan Airlines, Китай. Japan Airlines, Японія. Korean Air, Південна Корея. EVA Air, Тайвань. Qantas Airways, Австралія. STARLUX Airlines, Тайвань. Lufthansa, Німеччина.Saudi Arabian Airlines, Саудівська Аравія. Iberia, Іспанія. Air Canada, Канада. Virgin Atlantic, Велика Британія. Swiss International Air Lines, Швейцарія. Thai Airways, Таїланд.

Нещодавно ми розповідали, чим харчується екіпаж однієї з авіакомпаній. Стюардеса авіалінії SkyUp показала харчування екіпажу під час польотів, яке включає гарячу страву, овочі, фрукти та напої.

Меню для бортпровідників залежить від маршруту і часу рейсу, і може змінюватися від гарячих страв до сніданків чи ланчбоксів.