Украинский лоукостер SkyUp получил первый рекорд в своей истории

Компании SkyUp основали в 2018 году, но из-за пандемии часть рейсов пришлось отменить. Зато 2021 уже стал рекордным для авиаперевозчика по многим критериям.

В мае этого года зафиксировали рекордное количество рейсов за всю историю компании. Самолеты совершили 1419 вылетов, а это по 60 рейсов ежедневно.

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Всего за май самолеты SkyUp осуществили

870 чартерных рейсов;

519 – регулярных,

30 – тренировочных (их использовали для тренировок экипажей или перегонки воздушных судов в нужный аэропорт и были без пассажиров).

За 3 месяц весны 2021 услугами авиакомпании воспользовались почти 210 тысяча пассажиров. А общий вес их багажа составила более 40 тонн.

Самыми популярными направлениями регулярных рейсов быть

Стамбул (Турция) – 6 965 человек;

Тбилиси (Грузия) – 6 046 человек;

Батуми (Грузия) – 4 222 человека.

Например, в "докоронавирусный" август 2019 года SkyUp выполнил 1103 рейсы и перевез 186 131 пассажира.

А чартеры чаще всего заказывали в Шарм-эль-Шейх, Анталию и Хургаду.