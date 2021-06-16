У травні цього року зафіксували рекордну кількість рейсів за всю історію компанії. Літаки здійснили 1 419 вильотів, а це по 60 рейсів щодня.

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Загалом за травень літаки SkyUp здійснили

  • 870 чартерних рейсів;
  • 519 – регулярних,
  • 30 – тренувальних (їх використали для тренувань екіпажів або перегонки повітряних суден в потрібний аеропорт і були без пасажирів).

За 3 місяць весни 2021 року послугами авіакомпанії скористалися майже 210 тисяч пасажирів. А загальна вага їхнього багажу склала понад 40 тонн.

Найпопулярнішими напрямками регулярних рейсів були

  • Стамбул (Туреччина) – 6 965 осіб;
  • Тбілісі (Грузія) – 6 046 осіб;
  • Батумі (Грузія) – 4 222 осіб.

А чартери найчастіше замовляли у Шарм-ель-Шейх, Анталію та Хургаду.