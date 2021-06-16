У травні цього року зафіксували рекордну кількість рейсів за всю історію компанії. Літаки здійснили 1 419 вильотів, а це по 60 рейсів щодня.

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Загалом за травень літаки SkyUp здійснили

870 чартерних рейсів;

519 – регулярних,

30 – тренувальних (їх використали для тренувань екіпажів або перегонки повітряних суден в потрібний аеропорт і були без пасажирів).

За 3 місяць весни 2021 року послугами авіакомпанії скористалися майже 210 тисяч пасажирів. А загальна вага їхнього багажу склала понад 40 тонн.

Зверніть увагу! Наприклад, у "докоронавірусний" серпень 2019 року SkyUp виконав 1103 рейси та перевіз 186 131 пасажира.

Найпопулярнішими напрямками регулярних рейсів були

Стамбул (Туреччина) – 6 965 осіб;

Тбілісі (Грузія) – 6 046 осіб;

Батумі (Грузія) – 4 222 осіб.

А чартери найчастіше замовляли у Шарм-ель-Шейх, Анталію та Хургаду.