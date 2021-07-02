Полеты начнут осуществляться с 6 июля. По этому направлению можно будет улететь раз в неделю – во вторник.

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Расписание рейсов

Одесса 19:20 – Салоники 21:05, вторник

Салоники 22:05 – Одесса 23:45, вторник

Стоимость авиабилетов

Авиабилеты можно купить по цене от 2 800 гривен в одну сторону, от 5 600 гривен в обе. В эту стоимость входит перевозка только одного места ручной клади с весом до 9 килограмм и габаритами до 55х40х20 сантиметров.

Пассажиры могут докупить багаж отдельно или выбрать более дорогие авиабилеты с включенным багажом и расширенной нормой перевозки ручной клади.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирус, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.

По данным Worldometer, по состоянию на 30 июня 2021 года в Греции выявлено 422 456 случаев заражения коронавируса, из них 12 687 летальных.

Отметим, ранее лоукостер заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит.

Также SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля. Еще авиакомпания расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Кроме того, SkyUp Airlines начал выполнять полеты в хорватские Пулу, Сплит и Дубровник.