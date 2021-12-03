Лоукостер Ryanair анонсировал два новых рейса из Киева: куда будет летать
Источник:avianews.com
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала два новых маршрута из Киева. Они внесены в летнюю навигацию 2022 года.
Лоукостер будет летать из аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).
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Ryanair анонсировал два новых рейса из Киева
Первые полеты по направлению Киев – Швеция запланированы с 29 марта 2022 года. Улететь можно будет дважды в неделю – каждый вторник и субботу.
Цена билетов в апреле и мае стартует от 40 евро в одну сторону. Минимальный тариф подразумевает только небольшую ручную кладь с габаритами 40х25х20 сантиметров.
До начала 2020 года Ryanair летал из Киева в Швецию в отдаленный аэропорт Скавста. На этот раз лоукостер будет использовать основной аэропорт Арланда. Такое решение было принято в связи с открытием базы в этих воздушных воротах.
Рейсы Киев – Керкира Ryanair начнет осуществлять 7 июня 2022 года – каждый вторник.
Стоимость авиабилетов в июне и июле составляет примерно 70 – 100 евро в одну сторону.
Ryanair в COVID-ситуации
При бронировании перелетов за несколько месяцев следует учитывать, что расписание вылетов может измениться или авиакомпания может отменить рейсы из-за недостаточного спроса на конкретном маршруте.
Также, если из-за ограничений на въезд пассажир не сможет воспользоваться билетом – рейс в любом случае будет выполнен.
Отметим, ранее Ryanair заявил о запуске двух новых направлений из Украины. Будет летать из Львова и Херсона в Словакию и Австрию.