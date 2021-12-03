Лоукостер Ryanair анонсировал два новых рейса из Киева: куда будет летать

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала два новых маршрута из Киева. Они внесены в летнюю навигацию 2022 года.

Лоукостер будет летать из аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

Читайте также Лоукостер Ryanair открывает еще одну базу и анонсирует 10 новых маршрутов

Ryanair анонсировал два новых рейса из Киева

Первые полеты по направлению Киев – Швеция запланированы с 29 марта 2022 года. Улететь можно будет дважды в неделю – каждый вторник и субботу.

Цена билетов в апреле и мае стартует от 40 евро в одну сторону. Минимальный тариф подразумевает только небольшую ручную кладь с габаритами 40х25х20 сантиметров.

До начала 2020 года Ryanair летал из Киева в Швецию в отдаленный аэропорт Скавста. На этот раз лоукостер будет использовать основной аэропорт Арланда. Такое решение было принято в связи с открытием базы в этих воздушных воротах.

Рейсы Киев – Керкира Ryanair начнет осуществлять 7 июня 2022 года – каждый вторник.

Стоимость авиабилетов в июне и июле составляет примерно 70 – 100 евро в одну сторону.

Ryanair в COVID-ситуации

При бронировании перелетов за несколько месяцев следует учитывать, что расписание вылетов может измениться или авиакомпания может отменить рейсы из-за недостаточного спроса на конкретном маршруте.

Также, если из-за ограничений на въезд пассажир не сможет воспользоваться билетом – рейс в любом случае будет выполнен.

Отметим, ранее Ryanair заявил о запуске двух новых направлений из Украины. Будет летать из Львова и Херсона в Словакию и Австрию.