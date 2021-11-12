Лоукостер Bees Airline запустит два новых рейса в Европу из Львова

Украинская авиакомпания Bees Airline открыла продажу билетов на два новых рейса из Львова. Лоукостер будет летать в Прагу и Барселону.

Первый рейс в Прагу запланирован на 20 декабря, а в Барселону – на 22 декабря.

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Bees запустит рейсы из Львова в Прагу и Барселону

Оба маршрута будут выполняться в основные аэропорты – Рузине в Праге и Эль-Прат в Барселоне.

Прага

Полеты из города Льва в Прагу будут осуществляться с 20 декабря дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Расписание рейсов

Львов 15:30 – Прага 16:00, понедельник

15:30 – 16:00, понедельник Львов 10:30 – Прага 11:00, пятница

10:30 – 11:00, пятница Прага 17:00 – Львов 19:30, понедельник

17:00 – 19:30, понедельник Прага 12:00 – Львов 14:30, пятница

Билеты из Львова в Прагу обойдутся от 990 гривен, а обратный билет из Праги во Львов – от 1 280 гривен.

Самые дешевые билеты предполагают перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х23 сантиметров и весом до 7 килограммов. Также дополнительно в салон можно взять небольшую вещь.

Барселона

С 22 декабря по 19 января авиакомпания Bees будет летать из Львова в Барселону дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.

Расписание рейсов

Львов 11:15 – Барселона 13:25, среда, воскресенье

11:15 – 13:25, среда, воскресенье Барселона 14:25 – Львов 18:30, среда, воскресенье

Стоимость билетов начинается от 1 537 гривен в одну сторону и от 3 081 гривны в обе. Они вмещают только ручную кладь.

Подробнее об условиях въезда в Чехию и Испанию для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.

Напомним, ранее Bees Airline получила права на эксплуатацию 12 чартерных курортных направлений зимой. В частности, из Киева в ОАЭ, а также из разных городов Украины в Египет и Кению.