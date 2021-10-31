Lonely Planet назвал лучшие направления для путешествий в 2022 году: полный перечень

31 октября 2021 , 14:37
Читати новину українською

Источник:

Lonely Planet

В 2021 году у туристов было больше возможностей для путешествий. Ведь многие страны открывали свои границы после COVID-паузы.

Прогнозируется, что в новом, 2022 году, туристическая индустрия восстановится почти полностью, по крайней мере, для вакцинированных путешественников. Поэтому издание Lonely Planet решило дать нам задуматься или хотя бы помечтать, куда стоит отправиться уже в следующем году.

Читайте также Греция, Испания и не только: названо 5 самых популярных стран Европы для путешествий в 2021

Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году

Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год, включая лучшие страны, регионы и города.

Этот перечень сервис представляет в книге "Lonely Planet Best in Travel 2022".

После вынужденного перерыва пора снять с полки эти долго отложенные планы путешествий и воплотить их в реальность,
– заявил Том Холл, вице-президент Lonely Planet по опыту.

Он добавил, что списки славят мир во всем его удивительном привлекательном разнообразии.

10 самых популярных стран в 2022 году

  1. Острова Кука;
  2. Норвегия;
  3. Маврикий;
  4. Белиз;
  5. Словения;
  6. Ангилья;
  7. Оман;
  8. Непал;
  9. Малави;
  10. Египет.

Лучшие регионы для туриста в 2022-м

  1. Вест-фьорды, Исландия;
  2. Западная Вирджиния, США;
  3. Сишуанбаньна-Дайская автономная префектура, Китай;
  4. Линия побережья Кента, Великобритания;
  5. Пуэрто-Рико, США;
  6. Сикоку, Япония;
  7. Пустыня Атакама, Чили;
  8. Живописный край (The Scenic Rim), Австралия;
  9. Остров Ванкувер, Канада;
  10. Бургундия, Франция.

10 must-visit городов в 2022-м

  1. Окленд, Новая Зеландия;
  2. Тайбэй, Тайвань;
  3. Фрайбург, Германия;
  4. Атланта, США;
  5. Лагос, Нигерия;
  6. Никосия / Лефкосия, Кипр;
  7. Дублин, Ирландия;
  8. Мерида, Мексика;
  9. Флоренция, Италия;
  10. Кёнджу, Южная Корея.

Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!

Интересно! 7 локаций Украины, которые следует посетить этой осенью – живописная подборка.
Автор: Марта Касіянчук