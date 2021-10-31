Lonely Planet назвал лучшие направления для путешествий в 2022 году: полный перечень
Источник:Lonely Planet
В 2021 году у туристов было больше возможностей для путешествий. Ведь многие страны открывали свои границы после COVID-паузы.
Прогнозируется, что в новом, 2022 году, туристическая индустрия восстановится почти полностью, по крайней мере, для вакцинированных путешественников. Поэтому издание Lonely Planet решило дать нам задуматься или хотя бы помечтать, куда стоит отправиться уже в следующем году.
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Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году
Сервис для путешествий Lonely Planet составил список самых популярных туристических направлений на 2022 год, включая лучшие страны, регионы и города.
Этот перечень сервис представляет в книге "Lonely Planet Best in Travel 2022".
После вынужденного перерыва пора снять с полки эти долго отложенные планы путешествий и воплотить их в реальность,
– заявил Том Холл, вице-президент Lonely Planet по опыту.
Он добавил, что списки славят мир во всем его удивительном привлекательном разнообразии.
10 самых популярных стран в 2022 году
- Острова Кука;
- Норвегия;
- Маврикий;
- Белиз;
- Словения;
- Ангилья;
- Оман;
- Непал;
- Малави;
- Египет.
Лучшие регионы для туриста в 2022-м
- Вест-фьорды, Исландия;
- Западная Вирджиния, США;
- Сишуанбаньна-Дайская автономная префектура, Китай;
- Линия побережья Кента, Великобритания;
- Пуэрто-Рико, США;
- Сикоку, Япония;
- Пустыня Атакама, Чили;
- Живописный край (The Scenic Rim), Австралия;
- Остров Ванкувер, Канада;
- Бургундия, Франция.
10 must-visit городов в 2022-м
- Окленд, Новая Зеландия;
- Тайбэй, Тайвань;
- Фрайбург, Германия;
- Атланта, США;
- Лагос, Нигерия;
- Никосия / Лефкосия, Кипр;
- Дублин, Ирландия;
- Мерида, Мексика;
- Флоренция, Италия;
- Кёнджу, Южная Корея.
Итак, планируйте путешествие и вносите эти направления в свои маршруты!Интересно! 7 локаций Украины, которые следует посетить этой осенью – живописная подборка.