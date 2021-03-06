Лондонцы привыкли к туману, ведь на протяжении веков город имел проблемы со смогом. Однако в 1952 году дым стал настолько густым, что привел к коллапсу и гибели людей.

Еще в XIII веке дым от сжигания угля в каминах и на заводах в сочетании с характерной для Лондона прохладной создавал густой туман. По мере расширения города загрязнение воздуха росло, а вместе с этим и усиливалась туманность.

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Почему в Лондоне появился дым

За несколько недель до великого смога 1952 года погода была необычно холодной с сильными снегопадами по всему региону. Чтобы согреться, люди круглосуточно разжигали огонь. Смог исходил из каждого дымохода в Лондоне.



Великий смог в Лондоне / Фото Amusing Planet

В обычных условиях он поднимался бы в атмосферу и рассеивался. Но на этот раз над Лондоном сформировался антициклон, который толкал воздух вниз. Это создало температурную инверсию, когда воздух ближе к земле он холоднее, чем тот, что выше. Поэтому когда смог выходил из дымовых труб, он попадал в ловушку теплого воздуха.

Великий смог

В ночь на 5 декабря 1952 года температура воздуха резко снизилась. Когда город начал просыпаться, в домах и на предприятиях зажигали камины с углем, чтобы согреться. Дым из этих очагов, а также сажа с многочисленных фабрик Лондона и выхлопные газы автомобилей в сочетании с холодным воздухом создали густой черно-желтый туман.



Мужчина едет на мотоцикле во время сильного тумана / Фото Amusing Planet

К ночи дым стал настолько густым, что видимость упала до нескольких метров. В некоторых районах люди даже не видели собственных ног.



Кое-где люди даже не могли видеть своих ног / Фото Amusing Planet

Коллапс, приведший к гибели людей

Смог душил город 5 дней.

Транспорт практически не ездил, за исключением метро.



Из-за смога в Лондоне транспорт остановился / Фото Amusing Planet

Спектакли и концерты были отменены, поскольку публика не могла видеть сцену.

Туман даже просачивался внутрь помещений через окна и двери.

Видимость была очень плохой / Фото Amusing Planet

У людей ухудшалось здоровье. Однако службы скорой помощи, которые также пострадали, не могли приехать на вызов. Поэтому больным приходилось самостоятельно добираться до больниц.

Число погибших с каждым днем росло. По разным оценкам, в этот период погибло от 6 до 12 тысяч человек. Среди жертв были преимущественно молодежь и пожилые люди, которые уже до того имели проблемы с дыханием.



Дым просачивался внутрь помещений / Фото Amusing Planet

Закон о чистоте воздуха

По результатам большого смога в 1956 году приняли закон о чистоте воздуха, который запрещал сжигать антрацит. Он также постановлял, что жители городских районов и операторы заводов должны сжигать только бездымное топливо или переходить на альтернативные источники, такие как электроэнергия и газ.

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Закон стал важной вехой к защите окружающей среды. Однако смог и в дальнейшем оставался "проблемой №1" для Лондона. Очередной смертельный туман охватил город в декабре 1957 года, в результате чего погибли тысячи людей. А дым в 1962 году унес жизни примерно 750 человек.



Лондон веками имеет проблему с дымом / Фото Amusing Planet



Сильное задымление обусловлено загрязнением воздуха / Фото Amusing Planet



Тысячи людей погибли из-за проблем с дымом / Фото Amusing Planet