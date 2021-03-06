Лондонці звикли до туману, адже впродовж століть місто мало проблеми смогу. Однак у 1952 році дим став настільки густим, що призвів до колапсу та загибелі людей.

Ще в XIII столітті дим від спалення вугілля в камінах та на заводах у поєднанні з характерною для Лондона прохолодною створював густий туман. У міру розширення міста забруднення повітря зростало, а разом з цим і посилювалася туманність.

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Чому в Лондоні з’явився дим

За кілька тижнів до великого смогу 1952 року погода була незвично холодною з сильними снігопадами по всьому регіону. Щоб зігрітися, люди цілодобово розпалювали вогонь. Смог виходив з кожного димоходу в Лондоні.



Великий смог у Лондоні / Фото Amusing Planet

У звичайних умовах він підіймався б в атмосферу і розсіювався. Але цього разу над Лондоном сформувався антициклон, який штовхав повітря вниз. Це створило температурну інверсію, коли повітря ближче до землі холодніше, ніж те, що вище. Тому коли смог виходив із димових труб, він потрапляв у пастку теплого повітря.

Великий смог

У ніч на 5 грудня 1952 року температура повітря різко знизилася. Коли місто почало прокидатися, в будинках та на підприємствах запалювали каміни з вугіллям, щоб зігрітися. Дим з цих вогнищ, а також сажа з численних фабрик Лондона та вихлопні гази автомобілів у поєднанні з холодним повітрям створили густий чорно-жовтий туман.



Чоловік їде на мотоциклі під час сильного туману / Фото Amusing Planet

До ночі дим став настільки густим, що видимість впала до кількох метрів. У деяких районах люди навіть не бачили власних ніг.



Подекуди люди навіть не могли бачити своїх ніг / Фото Amusing Planet

Колапс, який призвів до загибелі людей

Смог душив місто 5 днів.

Транспорт практично не їздив, за винятком метро.



Через смог у Лондоні транспорт зупинився / Фото Amusing Planet

Вистави та концерти були скасовані, оскільки публіка не могла бачити сцену.

Туман навіть просочувався всередину приміщень через вікна та двері.



Видимість була дуже поганою / Фото Amusing Planet

В людей погіршувалося здоров’я. Однак служби швидкої допомоги, які також постраждали, не могли приїхати на виклик. Тож хворим доводилося самотужки діставатися лікарень.

Кількість загиблих з кожним днем зростала. За різними оцінками, в цей період загинуло від 6 до 12 тисяч людей. Серед жертв були переважно молодь та люди похилого віку, які вже до того мали проблеми з диханням.



Дим просочувався всередину приміщень / Фото Amusing Planet

Закон про чистоту повітря

За наслідками великого смогу в 1956 році прийняли закон про чистоту повітря, який забороняв спалювати антрацит. Він також постановляв, що жителі міських районів та оператори заводів повинні спалювати лише бездимне паливо або переходити на альтернативні джерела, такі як електроенергія та газ.

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Закон став важливою віхою до захисту навколишнього середовища. Проте смог і надалі залишався "проблемою №1" для Лондона. Черговий смертельний туман охопив місто в грудні 1957 року, в результаті чого загинули тисячі людей. А дим 1962 року забрав життя приблизно 750 людей.



Лондон століттями має проблему з димом / Фото Amusing Planet



Сильне задимлення зумовлене забрудненням повітря / Фото Amusing Planet



Тисячі людей загинули через проблеми з димом / Фото Amusing Planet