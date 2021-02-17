В начале февраля в Европу пришла настоящая зима – снегопады и морозы. Поэтому в Нидерландах городские каналы покрылись льдом впервые за три года.

Местные жители воспользовались прекрасной возможностью и начали кататься на коньках.

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В сети появилось и видео фигуристки Линден ван Беммел, которая умело катается на коньках в Амстердаме.

Смотрите видео катания фигуристки по каналам в Амстердаме:

Такое же веселье было по всей стране:



Развличения в говороде Эйндховен \ Фото gettyimages

Skaters in action on the Prinsengracht in #Amsterdam pic.twitter.com/ByL6quGRkL — Amsterdam Explorer (@Amsterdamexplor) February 14, 2021

Однако, как сообщает The Guardian, 16 февраля премьер Марк Рютте призвал людей воздержаться от массового катания на замерзших каналах из-за опасности распространения коронавируса и травм.

Например, в Амстердаме парень в купальном костюме катался на тонком льду и провалился с головой, но не пострадал.

В других местах на каналах также проваливались люди разного возраста через тонкий лед. Они выбирались при помощи подручных средств.

Ассоциация медиков сообщила, что в течение субботы 13 февраля к ним попали вдвое больше людей с различными травмами, чем обычно, из-за падения на гололеда или катания на катке.