Люди в Нидерландах катаются на коньках по замерзшим каналам: фото, видео
В начале февраля в Европу пришла настоящая зима – снегопады и морозы. Поэтому в Нидерландах городские каналы покрылись льдом впервые за три года.
Источник:24 канал
Местные жители воспользовались прекрасной возможностью и начали кататься на коньках.
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В сети появилось и видео фигуристки Линден ван Беммел, которая умело катается на коньках в Амстердаме.
Смотрите видео катания фигуристки по каналам в Амстердаме:
Такое же веселье было по всей стране:
Развличения в говороде Эйндховен \ Фото gettyimages
Однако, как сообщает The Guardian, 16 февраля премьер Марк Рютте призвал людей воздержаться от массового катания на замерзших каналах из-за опасности распространения коронавируса и травм.
Например, в Амстердаме парень в купальном костюме катался на тонком льду и провалился с головой, но не пострадал.
В других местах на каналах также проваливались люди разного возраста через тонкий лед. Они выбирались при помощи подручных средств.
Ассоциация медиков сообщила, что в течение субботы 13 февраля к ним попали вдвое больше людей с различными травмами, чем обычно, из-за падения на гололеда или катания на катке.
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