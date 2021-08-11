Улюблений замок принца Чарльза у Шотландії продається за 1 фунт: яка головна умова

В Шотландии продают замок Кинлох по рекордно низкой цене – всего 1 фунт стерлингов. На эту элитную недвижимость обусловлена условием для следующего владельца.

Сейчас замок принадлежит компании NatureScot, одному из государственных органов, ответственных за природное наследие нации. Однако эта организация не имеет достаточно средств для ремонта королевских покоев.

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Замок за 1 фут: детали

Один из самых ярких замков Шотландии, который считается одним из любимых принца Чарльза, ищет новых владельцев. Он расположен на удаленном острове Ром. Стоимость замка с королевскими комнатами составляет всего 1 фут, но новый хозяин должен сделать здесь капитальный ремонт. Предварительная стоимость работ – 50 тысяч футов стерлингов или 23,6 миллиона евро.

Замок был построен в конце XIX века рабочие с острова Ейгг с использованием красного камня. Его владельцем был эксцентричный Ланкастерский мультимиллионер сэром Джорджем Буллоу. Это был дворец, который был одним из первых частных резиденций в Шотландии. Он имел электроэнергию и внутреннюю телефонную систему, был любимым местом своего владельца. Здесь было много вечеринок, охота на оленей и рыбалки.



Одна з комнат замка Кинлоха / Фото The Daily Record

Номера расположены так, как это было бы в период своего расцвета – посетителей встречают невероятные скульптуры, произведения искусства и рояль Steinway. Здесь есть кровати с балдахином и танцевальный зал на пружинной полу со стенами из золота-Дамасу. Также здесь есть "оркестроны" – редкий механический музыкальный инструмент, которой имитирует игру симфонического оркестра. Он тоже требует реставрации.

Владелец NatureScot надеется, что новый хозяин Кинлоха будет продвигать не только замок, но и остров Рам и сделает его популярной локацией для путешественников.



Гостиная замка Кинлоха / Фото The Daily Record