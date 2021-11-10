Только одно дополнительное условие: Нидерланды сохранили возможность путешествий для украинцев

На днях Евросоюз отнес Украину в "красный список" стран. Так, по рекомендации ЕС, для украинских туристов стоит закрыть границы.

Однако несколько стран, включая Нидерланды, решили остаться открытыми для украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Актуально Еще две страны ЕС сохранили условия въезда для украинцев

Условия въезда в Нидерланды

Нидерланды также сохранили возможность путешествий для полностью вакцинированных граждан Украины.

С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный тест,

– говорится в сообщении.

По данным консульской службы МИД Украины, при въезде на территорию Нидерландов нужно будет предъявить следующие документы:

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19";

отрицательный результат теста на COVID-19;

сертификат вакцинации, признанный Нидерландами (страна признает все официально используемые вакцины в Украине);

подтверждение обратного рейса.

Отмечается, что декларацию о вакцинации должны заполнить все путешественники в возрасте от 12 лет, прибывающие из-за пределов Шенгенской зоны. Дети до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или опекунами, освобождаются от этого требования, но должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Кипр стал первой страной , сохранившей условия въезда для граждан "красной" Украины.

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.