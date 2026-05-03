Где в Турции стоят древние гробницы в скалах и почему их строили так высоко над землей

В Турции сохранилось немало античных памятников, однако некоторые из них до сих пор остаются малоизвестными среди туристов. Одной из таких локаций является древний город Мира, где просто в скалах возвышаются уникальные ликийские гробницы, созданные более двух тысячелетий назад.

Где в Турции спрятались гробницы, высеченные прямо в скалах?

На средиземноморском побережье Турции, неподалеку от современного города Демре, расположен древний город Мира – один из самых ценных археологических памятников бывшей Ликии. Именно здесь можно увидеть знаменитые ликийские гробницы, вырезанные прямо в вертикальных скалах. Они возвышаются над долиной и уже более двух тысяч лет поражают путешественников своей масштабностью.

Когда-то Мира была одним из важнейших городов региона, крупным торговым и религиозным центром. Из-за выгодного расположения у моря она имела стратегическое значение, а позже стала известной еще и благодаря тому, что здесь служил епископом Святой Николай, который стал прообразом Санта-Клауса.

Почему ликийцы строили захоронения высоко над землей?

В отличие от большинства народов античного мира, ликийцы не стремились хоронить умерших под землей. Они верили, что души усопших в небесный мир переносят крылатые существа. Именно поэтому усыпальницы создавали высоко в горах и скалах: чем выше находилась гробница, тем почетнее она считалась.

Такое расположение также демонстрировало статус семьи. Богатые жители могли позволить себе сложные резные гробницы в самых заметных местах, тогда как простые захоронения делали ниже.

Как выглядят эти древние гробницы?

Скальные захоронения в Мире не похожи на обычные пещеры. Их фасады напоминают жилые дома или храмы с дверями, колоннами, крышами и декоративными элементами. Мастера вырезали в камне даже детали, которые обычно делали из дерева. Именно благодаря этому археологи смогли понять, как могли выглядеть деревянные дома ликийцев, ведь сами сооружения давно не сохранились. Камень стал своеобразной копией утраченной архитектуры.

Ликийские гробницы / фото Canva

Что можно увидеть на фасадах усыпальниц?

Некоторые гробницы украшены рельефами с семейными сценами, торжественными пирами, военными эпизодами и образами мифологических персонажей. Это свидетельствует, что ликийцы относились к захоронению не только как к месту упокоения, а как к символу памяти и общественного статуса.

Внутри части гробниц когда-то были росписи и краски. До наших дней они почти не сохранились, однако археологи имеют старые зарисовки, которые подтверждают, что сооружения когда-то были значительно ярче, чем сейчас.

Какая гробница считается самой известной?

Одной из самых ценных в Мире считают Львиную гробницу, которую также называют Расписанной. Ее создали примерно в 4 веке до нашей эры. Внутри когда-то изображали сцены погребального пира, а на фасаде были рельефы львов – символов силы и защиты. Сегодня доступ внутрь ограничен для сохранения памятника, однако она остается одной из главных исторических жемчужин комплекса.

Сколько лет этим памятникам?

Большинство гробниц создали в 5 – 3 веках до нашей эры. Некоторым из них более 2400 лет. Несмотря на землетрясения, ветры, дожди и природное разрушение, они сохранились по сей день и остаются одним из лучших примеров ликийской культуры.

Для написания материала использовались тексты с Demre.net, Archaeology News и Fox.news.

