Лифты и так пугают многих, а когда они движутся непрерывно и еще и без дверей – это может сбить с толку любого. Именно такой необычный лифт есть в Ужгороде.

Ужгородский лифт-патерностер, работающий в здании Закарпатской ОГА, является единственным в Украине таким механизмом, рассказывает Mukachevo.net. Его построили еще в 1936 году в рамках проекта Земского правительства Подкарпатской Руси, и он до сих пор пригоден для использования. Название "патерностер" происходит от латинского Pater noster ("Отче наш") – из-за сходства движения кабинок с перебором четок (специальные бусины) во время молитвы.

Лифт работает непрерывно, не имеет дверей и движется со скоростью около 0,25 метров в секунду. В нем 14 кабинок, каждая рассчитана на двух человек, поэтому за один цикл он может перевезти до 28 пассажиров.

Большинство людей с настороженностью реагирует на этот лифт: сразу возникает ощущение, что не успеешь зайти или случайно упадешь. Поэтому его даже в шутку называют "ночным кошмаром, а не лифтом".

Между тем в Праге подобный лифт решили сделать туристическим объектом. Мэрия чешской столицы открыла доступ к патерностеру в рамках платной экскурсии: посетители могут покататься на лифте и увидеть закрытые ранее помещения исторического здания.

Экскурсия длится около 45 минут и стоит 250 крон для взрослых. После длительного простоя и ремонта из-за износа, вызванное туристической нагрузкой, в Праге решили ограничить доступ и одновременно сделать его частью туристического маршрута. Так город соединил историческую инженерию с новым форматом привлечения посетителей.

