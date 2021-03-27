Украина перейдет на летнее время 28 марта. Укрзализныця прокомментировала расписание движения поездов после перевода часов на летнее время.

По киевскому времени в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.

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Время отправления и прибытия поездов в билетах указано уже с учетом этого перехода.

В 2020 году, ночью с 24 октября против 25 октября, перешли на зимнее время – перевели стрелку на час назад.