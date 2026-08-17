Летнее катание на лыжах на леднике Стельвио в Италии приостановили из-за слишком высоких температур, сообщает ANSA. Решение вступило в силу накануне Феррагосто – одного из главных летних периодов отдыха в Италии. Компания Sifas, управляющая канатными дорогами и объектами на Стельвио, пояснила, что температура в течение дня остается слишком высокой, а ночью недостаточно снижается. Из-за этого состояние ледника не позволяет обеспечить привычный уровень качества склонов и, самое главное, необходимую безопасность для лыжников.

Точную дату возобновления работы лыжных трасс пока не называют. Сотрудники продолжают следить за погодой и состоянием горы и надеются, что температура снизится настолько, чтобы вернуться к привычному режиму. В то же время доступ к леднику полностью не перекрыт. Канатная дорога продолжает работать, поэтому туристы могут подняться в горы, даже несмотря на то, что лыжная деятельность временно приостановлена.

Можно ли сейчас покататься на лыжах где-нибудь в Альпах?

Стельвио не единственный известный горнолыжный курорт, который этим летом столкнулся с проблемами из-за жары. Ранее летнее катание прекратили в районе Маттерхорна. В конце июля швейцарская компания Zermatt Bergbahnen, управляющая подъемниками на леднике Теодуло на высоте около 3000 метров, сообщила о приостановке работы лыжных трасс.

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На итальянской стороне, откуда подъемники отправляются из Брей-Червинии, доступ к Плато-Роза оставался открытым, однако только для туристов, без возможности обычного летнего катания. Сложная ситуация сложилась и в районе Монблана. Подъем с итальянской стороны приостановили, а во Франции из соображений безопасности закрыли два горных приюта: Tête Rousse и Goûter. Это привело даже к нестандартным ситуациям с туристами.

Насколько высока температура в горах?

Даже на значительной высоте температуры остаются необычно высокими. В качестве примера ANSA приводит показатели, зафиксированные в Италии: на станции Арпа на леднике Форни, расположенной на высоте более 2000 метров, температура достигла 17 градусов. На перевале Маринелли, примерно на высоте 3000 метров над уровнем моря, зафиксировали около 9 градусов.

Для мест, где летом традиционно рассчитывают на стабильные снежные и ледниковые условия, такая погода создает серьезные проблемы. Именно поэтому операторы горнолыжных объектов вынуждены оценивать не только возможность работы подъемников, но и состояние самого ледника, а также безопасность людей. Если условия не соответствуют необходимым стандартам, катание приходится приостанавливать даже в разгар туристического сезона.