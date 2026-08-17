Літнє катання на лижах на льодовику Стельвіо в Італії призупинили через надто високі температури, повідомляє ANSA. Рішення набуло чинності напередодні Ferragosto – одного з головних літніх періодів відпочинку в Італії. Компанія Sifas, яка управляє канатними дорогами та об'єктами на Стельвіо, пояснила, що температура протягом дня залишається надто високою, а вночі недостатньо знижується. Через це стан льодовика не дає можливості забезпечити звичний рівень якості схилів і, найголовніше, необхідну безпеку для лижників.

Точну дату відновлення роботи лижних трас поки не називають. Працівники продовжують стежити за погодою та станом гори і сподіваються, що температура знизиться настільки, щоб повернутися до звичного режиму. Водночас повністю доступ до льодовика не перекритий. Канатна дорога продовжує працювати, тому туристи можуть піднятися в гори, навіть попри те, що лижна діяльність тимчасово зупинена.

Чи можна зараз покататися на лижах десь в Альпах?

Стельвіо не єдиний відомий гірськолижний район, який цього літа зіткнувся з проблемами через спеку. Раніше літнє катання припинили у районі Маттерхорн. Наприкінці липня швейцарська компанія Zermatt Bergbahnen, яка управляє підйомниками на льодовику Теодуло на висоті близько 3000 метрів, повідомила про зупинку роботи лижних трас.

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На італійському боці, звідки підйомники вирушають із Брей-Червінії, доступ до Плато-Роза залишався відкритим, однак лише для туристів, без можливості звичайного літнього катання. Складна ситуація склалася і в районі Монблану. Підйом з італійського боку призупинили, а у Франції через міркування безпеки закрили два гірські притулки: Tête Rousse і Goûter. Це призвело навіть до нестандартних ситуацій із туристами.

Наскільки високою є температура в горах?

Навіть на значній висоті температури залишаються незвично високими. Як приклад ANSA наводить показники, зафіксовані в Італії: на станції Арпа на льодовику Форні, яка розташована на висоті понад 2000 метрів, температура сягнула 17 градусів. На перевалі Марінеллі, приблизно на висоті 3000 метрів над рівнем моря, зафіксували близько 9 градусів.

Для місць, де влітку традиційно розраховують на стабільні снігові та льодовикові умови, така погода створює серйозні проблеми. Саме тому оператори гірськолижних об'єктів змушені оцінювати не лише можливість роботи підйомників, а і стан самого льодовика та безпеку людей. Якщо умови не відповідають необхідним стандартам, катання доводиться припиняти навіть у розпал туристичного сезону.