В пригороде Парижа, в городе Нуази-ле-Гран, расположен один из самых известных образцов постмодернистской архитектуры Франции – жилой комплекс Les Arènes de Picasso.

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Чем особенен комплекс Les Arènes de Picasso?

Как сообщает SortirParis, комплекс был спроектирован испанским архитектором Мануэлем Нуньесом Яновски в 1981 году, а открыт – в 1985-м. Он стал частью масштабной программы по созданию новых городов вокруг Парижа, которая реализовывалась после Второй мировой войны. Её целью было обеспечить жильём растущее население региона.

Les Arènes de Picasso / фото TripAdvisor

В тот период вокруг французской столицы строилось несколько новых городов, среди которых были Сен-Квентен-ан-Ивелин, Эври, Сержи, Марн-ла-Валле и Нуази-ле-Гран. При разработке новых районов французские власти стремились создать среду, где рядом будут жить люди с разным уровнем благосостояния, поэтому к работе привлекали архитекторов с нестандартным видением городского пространства. Именно так появился ряд постмодернистских проектов, среди которых и Les Arènes de Picasso.

Комплекс наполовину состоит из социального, а наполовину из частного жилья. Здесь расположены 540 социальных квартир, бутики, средняя школа, детские площадки и восьмиугольная площадь с ландшафтным дизайном. В центре площади установлена монументальная скульптура испанского художника Мигеля Беррокаля.

Особенностью Les Arènes de Picasso является и сама конструкция зданий. Два бетонных диска диаметром около 50 метров установлены на массивных пьедесталах с аркадами по разные стороны восьмиугольной площади. Кроме того, этот проект стал одним из первых, продемонстрировавших возможность создания сложных архитектурных форм из сборного бетона.

Les Arènes de Picasso / фото TripAdvisor

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Название "Арены" отсылает к древнеримским аренам, где происходили бои гладиаторов, а два круглых здания символизируют перевернутые колеса римской колесницы. Именно из-за этой формы их и прозвали "камамберами". Если посмотреть на комплекс сверху, замысел архитектора становится особенно заметным.

Где расположен комплекс: 6 Pl. Pablo Picasso, 93160 Noisy-le-Grand, Франция.