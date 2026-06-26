У передмісті Парижа, у місті Нуазі-ле-Гран, розташований один із найвідоміших прикладів постмодерної архітектури Франції – житловий комплекс Les Arènes de Picasso.

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Чим особливий комплекс Les Arènes de Picasso?

Як розповідає SortirParis, комплекс спроєктував іспанський архітектор Мануель Нуньєс Яновські у 1981 році, а відкрили його у 1985-му. Він став частиною масштабної програми зі створення нових міст навколо Парижа, яку реалізовували після Другої світової війни. Її метою було забезпечити житлом зростаюче населення регіону.

Les Arènes de Picasso / фото TripAdvisor

У той період навколо французької столиці будували кілька нових міст, серед яких були Сен-Квентен-ан-Івелін, Еврі, Сержі, Марн-ла-Валле та Нуазі-ле-Гран. Під час розробки нових районів французька влада прагнула створити середовище, де поруч житимуть люди з різним рівнем достатку, тому до роботи залучали архітекторів із нестандартним баченням міського простору. Саме так з'явилася низка постмодерністських проєктів, серед яких і Les Arènes de Picasso.

Комплекс складається наполовину із соціального, а наполовину з приватного житла. Тут розташовані 540 соціальних квартир, бутики, середня школа, дитячі майданчики та восьмикутна площа з ландшафтним дизайном. У центрі площі встановлено монументальну скульптуру іспанського митця Мігеля Беррокаля.

Особливістю Les Arènes de Picasso є і сама конструкція будівель. Два бетонні диски діаметром близько 50 метрів встановлені на масивних п'єдесталах з аркадами по різні боки восьмикутної площі. Крім того, цей проєкт став одним із перших, що продемонстрував можливість створення складних архітектурних форм зі збірного бетону.

Les Arènes de Picasso / фото TripAdvisor

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Назва "Арени" відсилає до давньоримських арен, де відбувалися бої гладіаторів, а дві круглі будівлі символізують перевернуті колеса римської колісниці. Саме через цю форму їх і прозвали "камамберами". Якщо подивитися на комплекс згори, задум архітектора стає особливо помітним.

Де розташований комплекс: 6 Pl. Pablo Picasso, 93160 Noisy-le-Grand, Франція.