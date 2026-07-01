Где в Одессе найти лавандовый лабиринт, в котором спустя 70 лет заработал исторический фонтан

Ботанические сады при университетах часто ассоциируются исключительно с обучением и наукой. Однако порой именно там появляются места, способные удивить даже опытных путешественников.

В Ботаническом саду Одесского национального университета произошло символическое возрождение. После почти 70 лет затишья здесь вновь заработал исторический фонтан, а его открытие совместили с концертом под открытым небом среди цветущей лаванды, где прозвучали произведения Фредерика Шопена, сообщает KGroup Music Art Promo.

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Какие подробности о событии известны?

Открытие состоялось 27 июня в рамках мероприятия Live at Botanic. Перед началом концерта директор ботанического сада Людмила Левчук объявила о долгожданном восстановлении исторического фонтана, который не работал около семи десятилетий. Первые струи воды гости встретили аплодисментами. Фонтан, расположенный в самом сердце лавандового лабиринта, стал еще одним символом возрождения Ботанического сада и пространства Live at Botanic, которое объединяет природу, культуру и искусство.

Фото с мероприятия / фото Александра Гиманова и Ольги Леманн

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После торжественного открытия фонтана начался концерт под открытым небом. Для гостей выступила пианистка Анна Антропова, которая исполнила произведения Фредерика Шопена среди цветущей лаванды и в вечернем саду. Атмосферу дополнили закат, ароматы цветов и специально подготовленный ботанический аперитив. Организаторы отмечают, что именно сочетание музыки, природы и обновленного исторического фонтана сделало этот вечер особенным.

Где находится ботанический сад Одесского национального университета: смотрите на картах.