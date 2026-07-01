У Ботанічному саду Одеського національного університету сталося символічне відродження. Після майже 70 років мовчання тут знову запрацював історичний фонтан, а його відкриття поєднали з концертом просто неба серед квітучої лаванди, де прозвучали твори Фридерика Шопена, повідомляє KGroup Music Art Promo.

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Які деталі про подію відомі?

Відкриття відбулося 27 червня під час заходу Live at Botanic. Перед початком концерту директорка ботанічного саду Людмила Левчук оголосила про довгоочікуване відновлення історичного фонтану, який не працював близько семи десятиліть. Перші струмені води гості зустріли оплесками. Фонтан, розташований у самому серці лавандового лабіринту, став ще одним символом відродження Ботанічного саду та простору Live at Botanic, який поєднує природу, культуру та мистецтво.

Фото з події / фото Олександра Гиманова та Ольги Леманн

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Після урочистого відкриття фонтану розпочався концерт просто неба. Для гостей виступила піаністка Ганна Антропова, яка виконала твори Фридерика Шопена серед квітучої лаванди та вечірнього саду. Атмосферу доповнили захід сонця, аромати квітів і спеціально підготовлений ботанічний аперитив. Організатори зазначають, що саме поєднання музики, природи та оновленого історичного фонтану зробило цей вечір особливим.

Де розташований ботанічний сад Одеського національного університету: дивитись на картах.