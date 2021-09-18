Латвия ужесточила правила въезда для украинцев: новые условия

Латвия с 18 сентября изменила правила въезда для украинцев. Из-за ситуации с COVID-19 наше государство внесли в перечень стран, несущих серьезный риск для здоровья населения.

Теперь въехать в Латвию без уважительных причин украинцы могут только при определенных условиях.

К теме Латвия признала украинские COVID-сертификаты

Нужно иметь сертификаты

Въехать можно при наличии:

COVID-сертификатов стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;

COVID-сертификатов в мобильном приложении Дия с QR-кодом для их проверки. Они должны быть совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации против коронавируса в Латвии.

Людям с этими документами можно не отбывать 10-дневную самоизоляцию. Также они не должны сдавать тест на COVID-19 перед и после прибытия в страну.

Однако не ранее чем за два дня до приезда в Латвию необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Кто может въехать в Латвию без COVID-сертификатов

Водители и экипаж грузовых транспортных мероприятий, технических рейсов. Лица, которые прибывают в Латвию или оставляют ее для рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии;

резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание или пребывание в Латвии;

люди, которые получили положительное решение от латвийских властей о выдаче вида на жительство;

дипломаты и их семьи, которые пересекают территорию Латвии транзитом. Также чиновники дипломатической и консульской службы, члены их семей, которые возвращаются из стран своей аккредитации, или въезжают в страны, чтобы выполнять свои функциональные обязанности;

лица, цель поездки которых – гуманитарные обстоятельства. В частности, похороны, тяжелая болезнь близкого родственника;

работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;

спортсмены, представители международных спортивных организаций, которые приезжают для участия в международном спортивном мероприятии;

студенты очной формы обучения и студенты по обмену;

люди, которые едут на лечение, если это согласовано с Инспекцию здравоохранения Латвии;

работники культуры;

лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения;

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии. Однако они не могут покидать транзитную зону и находиться в ней более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Что надо иметь этим категориям людей

Прибывшие в Латвии имеют должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который провели не более чем за 72 часа до пересечения границы. Его можно заменить тестом на антигены, проведенным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы;

По прибытии в Латвию надо сделать повторный тест. Самоизоляцию не отменяют. Однако ее можно нарушить, если получить отрицательный тест на COVID-19 на седьмой день после въезда.