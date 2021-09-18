Теперь въехать в Латвию без уважительных причин украинцы могут только при определенных условиях.
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Нужно иметь сертификаты
Въехать можно при наличии:
- COVID-сертификатов стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании;
- COVID-сертификатов в мобильном приложении Дия с QR-кодом для их проверки. Они должны быть совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации против коронавируса в Латвии.
Людям с этими документами можно не отбывать 10-дневную самоизоляцию. Также они не должны сдавать тест на COVID-19 перед и после прибытия в страну.
Однако не ранее чем за два дня до приезда в Латвию необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv.
Кто может въехать в Латвию без COVID-сертификатов
- Водители и экипаж грузовых транспортных мероприятий, технических рейсов. Лица, которые прибывают в Латвию или оставляют ее для рабочих обязанностей;
- члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии;
- резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание или пребывание в Латвии;
- люди, которые получили положительное решение от латвийских властей о выдаче вида на жительство;
- дипломаты и их семьи, которые пересекают территорию Латвии транзитом. Также чиновники дипломатической и консульской службы, члены их семей, которые возвращаются из стран своей аккредитации, или въезжают в страны, чтобы выполнять свои функциональные обязанности;
- лица, цель поездки которых – гуманитарные обстоятельства. В частности, похороны, тяжелая болезнь близкого родственника;
- работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;
- спортсмены, представители международных спортивных организаций, которые приезжают для участия в международном спортивном мероприятии;
- студенты очной формы обучения и студенты по обмену;
- люди, которые едут на лечение, если это согласовано с Инспекцию здравоохранения Латвии;
- работники культуры;
- лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения;
- авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии. Однако они не могут покидать транзитную зону и находиться в ней более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.
Что надо иметь этим категориям людей
Прибывшие в Латвии имеют должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который провели не более чем за 72 часа до пересечения границы. Его можно заменить тестом на антигены, проведенным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы;
По прибытии в Латвию надо сделать повторный тест. Самоизоляцию не отменяют. Однако ее можно нарушить, если получить отрицательный тест на COVID-19 на седьмой день после въезда.