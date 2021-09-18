Тепер в'їхати до Латвії без поважних причин українці можуть лише за певних умов.

До теми Латвія визнала українські COVID-сертифікати

Треба мати сертифікати

В'їхати можна за наявності:

COVID-сертифікатів країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

COVID-сертифікатів мобільному застосунку Дія з QR-кодом для їхньої перевірки. Вони мають бути сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу у Латвії.

Людям із цими документами можна не відбувати 10-денну самоізоляцію. Також вони не повинні здавати тест на COVID-19 перед та після прибуття до країни.

Однак не раніше ніж за два дні до приїзду до Латвії необхідно заповнити анкету на сайті covidpass.lv.