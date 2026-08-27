На юго-западе Боливии, среди вулканов, необычных скал и заснеженных вершин Анд, расположена Лагуна Колорадо, или Красная лагуна. Это неглубокое соленое озеро площадью около 6000 гектаров. Его вода может приобретать насыщенный малиновый цвет, а на фоне озера можно увидеть сотни розовых фламинго.

Почему вода в озере имеет красный цвет?

Лагуна Колорадо расположена в Национальном заповеднике андской фауны Эдуардо Авароа. Озеро очень неглубокое, его глубина составляет менее метра, а поверхность покрыта белыми островками песка.

Существует фольклорная версия, согласно которой красная вода – это кровь богов. Научное объяснение связывает ее цвет с водорослями и минералами, содержащимися в водоеме. Особенно эффектно лагуна выглядит на фоне голубого неба, белых соляных участков и заснеженных гор.

Лагуна Колорадо / фото Canva

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Почему у красной лагуны так много фламинго?

В озере много планктона, поэтому сюда прилетают фламинго. Здесь можно увидеть три из шести видов этих птиц: чилийского, андского и ямсового. Последний является особенно редким. Он обитает только на высоких андских плато и в свое время считался вымершим, пока небольшую популяцию не обнаружили вновь в 1956 году.

Несмотря на привычный розовый облик, по природе фламинго белые. Их перья приобретают розовый цвет из-за красных водорослей, которыми они питаются. Во время взлета птицам приходится разбегаться по воде, набирая скорость и активно махая крыльями.

Когда Лагуна Колорадо выглядит лучше всего?

Наиболее насыщенный красный цвет вода приобретает непосредственно перед закатом солнца. В то же время ранним утром над теплой вулканической водой может подниматься туман. При благоприятной погоде фотографам также может посчастливиться увидеть фламинго в полете над поверхностью озера, в которой отражаются их силуэты, а на заднем плане возвышаются Анды.

Как выглядит лагуна Колорадо: смотреть видео

Лучший период для поездки в Боливию конец мая – октябрь. В это время обычно больше солнца, голубое небо и мало осадков. В то же время сезон дождей с декабря по апрель имеет свои преимущества: фламинго в этот период больше, а дожди повышают шансы увидеть затопленный Салар-де-Уюни, который превращается в огромное зеркало.

Как добраться до Лагуны Колорадо?

Чаще всего путешественники отправляются в трехдневную поездку на внедорожнике 4WD из города Уюни, расположенного примерно в девяти часах езды от Ла-Паса. По дороге можно увидеть Салар-де-Уюни и Инчауаси, покрытый древними гигантскими кактусами. Туристы также могут переночевать в соляном отеле, где даже мебель сделана из соли.

Далее маршрут проходит через высокогорные пустынные равнины с разноцветными лагунами, ламами, альпаками и вискачами. Если повезет, можно увидеть пуму или андскую лису. Среди других достопримечательностей маршрута Оллагу, единственный действующий вулкан Боливии, и Арболь-де-Пьедра – необычное каменное образование, похожее на дерево.

Где остановиться у озера?

Вблизи Лагуны Колорадо выбор жилья очень ограничен. Единственным отелем поблизости является Laguna Colorada Simple Mountain Lodge. Условия там очень простые: нет отопления, горячей воды и электрического освещения, а в июле температура ночью может опускаться до минус 20 градусов. Также путешественникам приходится делить комнаты с другими участниками тура.