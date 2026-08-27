На південному заході Болівії, серед вулканів, незвичайних скель і засніжених вершин Анд, розташована Лагуна Колорадо або Червона лагуна. Це неглибоке солоне озеро площею близько 6000 гектарів. Його вода може набувати насиченого малинового кольору, а на тлі озера можна побачити сотні рожевих фламінго.

Чому вода в озері має червоний колір?

Лагуна Колорадо розташована в Національному заповіднику андської фауни Едуардо Авароа. Озеро дуже неглибоке, його глибина становить менше метра, а поверхня вкрита білими островами бури.

Існує фольклорна версія, за якою червона вода є кров'ю богів. Наукове пояснення пов'язує її колір із водоростями та мінералами, що містяться у водоймі. Особливо ефектно лагуна виглядає на тлі блакитного неба, білих соляних ділянок і засніжених гір.

Лагуна Колорадо / фото Canva

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Чому біля червоної лагуни так багато фламінго?

В озері багато планктону, тому сюди прилітають фламінго. Тут можна побачити три з шести видів цих птахів: чилійського, андійського та ямсового. Останній є особливо рідкісним. Він живе лише на високих Андських плато і свого часу вважався вимерлим, поки невелику популяцію не відкрили знову у 1956 році.

Попри звичний рожевий вигляд, від природи фламінго білі. Їхнє пір'я набуває рожевого кольору через червоні водорості, якими вони харчуються. Під час зльоту птахам доводиться розбігатися по воді, набираючи швидкість і активно махаючи крилами.

Коли Лагуна Колорадо виглядає найкраще?

Насиченішого червоного кольору вода набуває безпосередньо перед заходом сонця. Водночас рано вранці над вулканічною теплою водою може підніматися туман. За сприятливої погоди фотографам також може пощастити побачити фламінго в польоті над поверхнею озера, яка відбиває їхні силуети, а на задньому плані височіють Анди.

Як виглядає лагуна Колорадо: дивитись відео

Найкращим періодом для поїздки до Болівії є кінець травня – жовтень. У цей час зазвичай більше сонця, блакитне небо та мало опадів. Водночас сезон дощів із грудня по квітень має свої переваги: фламінго в цей період більше, а дощі підвищують шанси побачити затоплений Салар-де-Уюні, який перетворюється на величезне дзеркало.

Як дістатися до Лагуни Колорадо?

Найчастіше мандрівники вирушають у триденну поїздку на позашляховику 4WD із міста Уюні, розташованого приблизно за дев'ять годин їзди від Ла-Паса. Дорогою можна побачити Салар-де-Уюні та Інчауасі, який вкритий древніми гігантськими кактусами. Туристи також можуть переночувати у соляному готелі, де навіть меблі зроблені із солі.

Далі маршрут проходить через високогірні пустельні рівнини з різнокольоровими лагунами, ламами, альпаками та віскачами. Якщо пощастить, можна побачити пуму або андську лисицю. Серед інших місць маршруту є Оллагу, єдиний активний вулкан Болівії, та Арбол-де-П'єдра – незвичайне кам'яне утворення, схоже на дерево.

Де зупинитися біля озера?

Поблизу Лагуни Колорадо вибір житла дуже обмежений. Єдиним готелем неподалік є Laguna Colorada Simple Mountain Lodge. Умови там дуже прості: немає опалення, гарячої води та електричного освітлення, а в липні температура вночі може опускатися до мінус 20 градусів. Також мандрівникам доводиться ділити кімнати з іншими учасниками туру.