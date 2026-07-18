Как сообщает Express, опрос 2 тысяч взрослых, путешествующих за границу, показал: каждый шестой хотя бы раз допускал культурную ошибку во время отпуска.

Какие культурные ошибки туристы совершают чаще всего?

Самой распространенной ошибкой стало несоблюдение дресс-кода при посещении храмов или других мест поклонения. Так, 28% опрошенных признались, что не прикрывали плечи и колени, хотя во многих странах это является обязательным требованием.

Еще 26% забывали оставлять чаевые в ресторанах Северной Америки, где такая практика является частью культуры обслуживания. Кроме того, 21% переходили дорогу в неположенных местах в США, хотя за это могут оштрафовать.

Почему туристы волнуются перед поездкой?

Исследование показало, что 62% опрошенных боятся случайно нарушить закон в другой стране. Еще 54% переживают, что могут непреднамеренно показаться грубыми, а 42% волнуются из-за риска фотографировать там, где это запрещено. 41% опрошенных беспокоятся, что могут вести себя некорректно при знакомстве с религиозными традициями.

Поэтому более половины туристов (57%) перед поездкой подробно изучают информацию о стране назначения. А 31% после путешествий признали, что многие привычные для них вещи за рубежом воспринимаются совсем иначе.

Каких привычек следует избегать в разных странах?

Опрос также показал, что некоторые привычные жесты или действия могут иметь совершенно иное значение в других странах. Например, жест "ОК" в Бразилии считается оскорбительным. В Японии нельзя оставлять палочки для еды, воткнутыми вертикально в рис, а в Южной Корее не принято наливать напиток себе раньше, чем другим.

Перед поездкой в другую страну стоит уделить несколько минут тому, чтобы ознакомиться с местными обычаями, правилами этикета и возможными ограничениями.