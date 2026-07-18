Як повідомляє Express, опитування 2 тисяч дорослих, які подорожують за кордон, показало: кожен шостий хоча б раз припускався культурної помилки під час відпустки.

Які культурні помилки туристи роблять найчастіше?

Найпоширенішим промахом стало недотримання дрес-коду під час відвідування храмів або інших місць поклоніння. Так, 28% опитаних зізналися, що не прикривали плечі та коліна, хоча в багатьох країнах це є обов'язковою вимогою.

Ще 26% забували залишати чайові в ресторанах Північної Америки, де така практика є частиною культури обслуговування. Крім того, 21% переходили дорогу в недозволених місцях у США, хоча за це можуть оштрафувати.

Чому туристи хвилюються перед поїздкою?

Дослідження показало, що 62% опитуваних бояться випадково порушити закон в іншій країні. Ще 54% переживають, що можуть ненавмисно здатися грубими, а 42% хвилюються через ризик фотографувати там, де це заборонено. 41% опитаних непокояться, що можуть неправильно поводитися під час знайомства з релігійними традиціями.

Тому понад половина туристів (57%) перед поїздкою детально вивчає інформацію про країну призначення. А 31% після подорожей визнав, що багато звичних для них речей за кордоном сприймаються зовсім інакше.

Яких звичок варто уникати в різних країнах?

Опитування також показало, що деякі звичні жести або дії можуть мати зовсім інше значення в інших країнах. Наприклад, жест "ОК" у Бразилії вважається образливим. У Японії не можна залишати палички для їжі встромленими вертикально в рис, а в Південній Кореї не заведено наливати напій собі раніше, ніж іншим.

Перед поїздкою до іншої країни варто приділити кілька хвилин тому, щоб ознайомитися з місцевими звичаями, правилами етикету та можливими обмеженнями.