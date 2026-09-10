24 Канал пообщался с Ириной Мосулезной, директором Join Up! Украина, о том, как меняется туристический спрос осенью, какие направления украинцы наиболее активно бронируют, что происходит с ценами и сколько сейчас стоит отдых по популярным и экзотическим направлениям.

Когда и как меняются туристические сезоны осенью?

В туристической индустрии осенью условно сменяются два сезона – летний (high season) и зимний (low season). Когда обычно происходит этот переход и почему он особенный: это время "горячих" скидок или, наоборот, затишье перед зимним бумом?

Как такового перехода с резким падением цен мы не наблюдаем, потому что конец летнего сезона – это уже "бархатный сезон", и, как правило, сами отельеры предлагают очень привлекательные цены.

По нашим данным, туристы с каждым годом стремятся продлить летний сезон до последнего, и Join Up! соответственно продлевает программы полетов, ориентируясь на спрос.

Например, так было с Корфу (Греция). Мы не завершили программу полетов в запланированные сроки, а добавили еще несколько рейсов. И уже сейчас видим, что на последние запланированные рейсы наблюдается достаточно высокий уровень бронирования. Для нас это один из показателей высокого спроса на путешествия в конце сезона, в преддверии детских осенних каникул.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Корфу в Греции пользуется высоким спросом даже на последние запланированные рейсы / фото Canva

Именно этот период, традиционно, является одним из пиковых в структуре наших осенних бронирований, когда спрос достигает максимальных показателей. Поэтому направления, которые продолжают работать в этот период, в частности Турция и Египет с Эль-Аламейном, – на эти направления мы наблюдаем особенно высокий уровень бронирования именно в это время.

Конечно, Египет, который для нас является круглогодичным направлением, продолжает пользоваться стабильным спросом в течение года. Поэтому здесь нет резкого перехода между сезонами. Спрос остается динамичным, и резких скачков мы не наблюдаем.

Какие направления самые популярные осенью?

Какие направления осенью еще сохраняют летнее настроение и пользуются наибольшим спросом? Уже ли сейчас активно проводится бронирование таких поездок, и что изменилось в предпочтениях украинцев по сравнению с прошлой осенью 2025 года?

По структуре бронирования наших туристов в этом году в целом мало что изменилось по сравнению с прошлой осенью. На сегодняшний день спрос есть фактически на все основные направления. Турция в программе полетов Join Up! до ноября, а пик спроса приходится на детские осенние каникулы. Так что лето нас пока не отпускает. Так же Египет будет максимально загружен именно в этот период.

Турция остается основным направлением среди украинцев / фото Canva

В то же время некоторые направления уже становятся менее популярными, поскольку отели в этих дестинациях начинают закрываться раньше. Например, это касается Греции. Хотя Ираклион в этом году мы также продлили до конца октября.

По нашим наблюдениям, часть отелей на Крите в последние сезоны работает дольше, видя спрос как со стороны нашей компании, так и со стороны европейского рынка. Поэтому эти направления до сих пор активно бронируются.

Точно так же и Ларнака (Кипр) также остается в нашем продуктовом портфеле в течение года. На нашем рынке она остается популярной до ноября, а октябрь у нас фактически является полноценным летним сезоном с точки зрения программы полетов.

Какие страны открывают зимний сезон?

А какие направления уже "разогревают" зимний сезон осенью? Какие страны украинцы бронируют на конец осени прямо сейчас, и отличается ли топ направлений существенно от того, что было осенью 2025 года?

Египет остается основным направлением зимнего сезона. В то же время в этом году мы наблюдаем значительный интерес к экзотическим направлениям. В начале сентября Join Up! запустил программы полетов во Вьетнам, а также в Шри-Ланку, Танзанию и Таиланд. Сейчас мы уже наблюдаем очень высокий спрос. Особенно активно проводят бронирование Вьетнама, темпы бронирования которого являются одними из самых высоких среди наших экзотических направлений. Также высокий спрос наблюдается на Танзанию.

По нашим наблюдениям, для экзотических направлений раннее бронирование обычно дает более широкий выбор отелей и дат, поскольку это не классический продукт для last minute. На поздних этапах продаж выбор доступных вариантов уже значительно ограничен.

Также мы наблюдаем активный рост спроса на экзотические направления. Если сравнивать с осенью 2025 года, то Вьетнам уже был представлен в нашей программе в прошлом году, поэтому в этом сезоне рынок ожидал его возвращения. В то же время в этом году мы добавили новые направления, в частности Таиланд, который на данный момент является для нас новым продуктом с вылетом из Кишинева.

Таиланд стал новым направлением 2026 года для Join Up! / фото Canva

Ранее мы не предлагали это направление именно из этого аэропорта, хотя оно достаточно популярно среди туристов. Поэтому ожидаем высокий спрос и на это направление.

Как изменились предпочтения украинских туристов?

Если обобщить – какие тренды вы наблюдаете среди украинских туристов этой осенью? Какой формат отдыха сейчас самый популярный: пляжный "дожинок", экскурсионные туры, шопинг-поездки или, может, что-то неожиданное?

Учитывая ситуацию в стране, среди запросов туристов мы наблюдаем тенденцию к большему интересу к спокойному отдыху и более длительным зимним поездкам. Речь идет, прежде всего, о спросе на более длительные периоды отдыха.

Скорее всего, это будет более бюджетный продукт, например Египет, возможно, зимняя Анталия (Турция) или зимняя Болгария. Понимаем, что к этому нужно готовиться и иметь такие предложения в портфеле продаж.

Раньше мы не уделяли этому особого внимания, но сейчас наблюдаем больше запросов на спокойный отдых без необходимости куда-то спешить: релакс, возможность восстановить силы и перезагрузиться. Судя по текущей динамике запросов, ожидаем несколько меньший интерес к активным экскурсионным турам.

Какие направления потеряли спрос?

А есть ли направления, которые в этом году явно "просели" по сравнению с прошлой осенью? С чем, по вашему мнению, это связано: цены, логистика, изменение моды на путешествия?

О просадке осенней программы мы пока не можем говорить, поскольку осенний сезон только начинается. В то же время мы наблюдаем удорожание туристического продукта из-за роста стоимости топлива. Это может повлиять на выбор туристов в пользу более доступной категории отеля или более короткой продолжительности поездки.

Что касается логистики, мы наблюдаем возрождение спроса на автобусные трансферы из-за сложностей с железнодорожным сообщением. В частности, отмечаем значительные по продолжительности задержки поездов, поэтому в последнее время фиксируем рост спроса на автобусные трансферы. Это отражается как на спросе в Join Up! на автобусные трансферы, так и на общей ситуации на рынке.

Восстанавливается спрос на автобусные трансферы / коллаж 24 Канала, фото предоставлены редакции

Сколько в среднем украинцы тратят на осенний отдых?

И напоследок – о деньгах и времени: каков средний бюджет осенней поездки на одного человека сейчас, и на сколько дней украинцы обычно проводят бронирование отдыха осенью?

Если говорить о массовом продукте, например Египет, то пока мы видим стандартную картину: по нашим текущим данным около 90% туристов проводят бронирование отдыха в Египте продолжительностью 7 ночей.

Если же говорить об экзотических направлениях, то здесь мы формируем продукт с учетом более сложной логистики. Ведь туристу еще нужно добраться до аэропорта, а затем преодолеть долгий перелет до места отдыха. Поэтому, как правило, такие туры формируются на 9 – 10 ночей, чтобы у туриста было достаточно времени на адаптацию и полноценный отдых.

По данным наших бронирований и на момент подготовки комментария, ориентировочный средний бюджет поездки для двоих по экзотическим направлениям составляет около 140 – 150 тысяч гривен.

Стоимость зависит от выбранных дат, отеля, продолжительности отдыха и набора услуг. Если же говорить об Египте, здесь сложнее назвать единый средний чек, поскольку туристы осуществляют бронирование отелей разных звездных категорий. В структуре наших бронирований в среднем это около 60 – 70 тысяч гривен на двоих.