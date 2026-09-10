24 Канал поспілкувався з Іриною Мосулезною, директоркою Join Up! Україна, про те, як змінюється туристичний попит восени, які напрямки українці бронюють найактивніше, що відбувається з цінами та скільки зараз коштує відпочинок за популярними та екзотичними напрямками.

Коли та як змінюються туристичні сезони восени?

У туристичній індустрії восени умовно змінюються два сезони – літній (high season) і зимовий (low season). Коли зазвичай відбувається цей перехід, і чим він особливий: чи це час "гарячих" знижок, чи навпаки – затишшя перед зимовим бумом?

Як такого переходу з провалом цін ми не спостерігаємо, тому що кінець літнього сезону – це вже оксамитовий сезон і, як правило, самі готельєри надають дуже привабливі ціни.

За нашими даними, туристи з кожним роком прагнуть продовжити літній сезон до останнього, і Join Up! відповідно продовжує польотні програми, орієнтуючись на попит.

Наприклад, так було з Корфу (Греція). Ми не завершили польотну програму тоді, коли планували, а додали ще декілька рейсів. І вже зараз бачимо, що на останні заплановані рейси досить високий рівень бронювань. Для нас це є одним із показників високого попиту на подорожі наприкінці сезону, напередодні дитячих осінніх канікул.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Корфу у Греції має високий попит навіть на останні заплановані рейси / фото Canva

Саме цей період, традиційно, є одним із пікових у структурі наших осінніх бронювань, коли попит досягає максимальних показників. Тому напрямки, які продовжують працювати в цей період, зокрема Туреччина та Єгипет з Ель-Аламейном, на ці напрямки ми бачимо особливо високий рівень бронювань саме в цей час.

Звісно, Єгипет, який є для нас цілорічним напрямком, продовжує мати стабільний попит протягом року. Тому тут немає різкого переходу між сезонами. Попит залишається динамічним, і різких стрибків ми не спостерігаємо.

Які напрямки найпопулярніші восени?

Які напрямки восени ще тримають літній настрій і мають найбільший попит? Чи вже зараз активно бронюють такі поїздки, і що змінилося у вподобаннях українців порівняно з минулою осінню 2025 року?

За структурою бронювань наших туристів цього року загалом мало що змінилося порівняно з минулорічною осінню. На сьогодні попит є фактично на всі основні напрямки. Туреччина в польотній програмі Join Up! до листопада, а пік попиту припадає на дитячі осінні канікули. Тож літо нас поки не відпускає. Так само Єгипет буде максимально завантажений саме в цей період.

Туреччина залишається основним напрямком серед українців / фото Canva

Водночас деякі напрямки вже стають менш популярними, оскільки готелі в цих дестинаціях починають закриватися раніше. Наприклад, це стосується Греції. Хоча Іракліон цього року ми також продовжили до кінця жовтня.

За нашими спостереженнями, частина готелів на Криті останніми сезонами працює довше, вбачаючи попит як з нашого боку, так і з європейського ринку. Тому ці напрямки досі активно бронюють.

Так само і Ларнака (Кіпр) також залишається у нашому продуктовому портфелі протягом року. На нашому ринку вона залишається популярною до листопада, а жовтень у нас фактично є повноцінним літнім сезоном з точки зору польотної програми.

Які країни відкривають зимовий сезон?

А які напрямки вже "розганяють" зимовий сезон восени? Які країни українці бронюють на кінець осені прямо зараз, і чи топ напрямків суттєво відрізняється від того, що було восени 2025-го?

Єгипет залишається базовим напрямком зимового сезону. Водночас цього року ми бачимо значний інтерес до екзотичних напрямків. На початку вересня Join Up! запустив польотні програми до В'єтнаму, а також до Шрі-Ланки, Танзанії та Таїланду. Наразі ми вже спостерігаємо дуже високий попит. Особливо активно бронюють В'єтнам, темпи бронювань якого є одними з найвищих серед наших екзотичних напрямків. Також високий попит маємо на Танзанію.

За нашими спостереженнями, для екзотичних напрямків раннє бронювання зазвичай дає ширший вибір готелів і дат, оскільки це не класичний продукт для last minute. На пізніх етапах продажу вибір доступних варіантів уже значно обмежений.

Також ми бачимо активне зростання попиту на екзотичні дестинації. Якщо порівнювати з осінню 2025 року, то В'єтнам уже був представлений у нашій програмі минулого року, тому цього сезону ринок очікував на його повернення. Водночас цього року ми додали нові напрямки, зокрема Таїланд, який наразі є новим продуктом для нас із вильотом із Кишинева.

Таїланд став новим напрямком 2026 року для Join Up! / фото Canva

Раніше ми не пропонували цей напрямок саме з цього аеропорту, хоча він досить популярний серед туристів. Тому очікуємо на високий попит і на цей напрямок.

Як змінилися вподобання українських туристів?

Якщо узагальнити – які тренди ви бачите серед українських туристів цієї осені? Який формат відпочинку зараз найпопулярніший: пляжний "дожинок", екскурсійні тури, шопінг-поїздки чи, може, щось несподіване?

Зважаючи на ситуацію в країні, серед запитів туристів бачимо тенденцію із більшою цікавістю до спокійного відпочинку та довших зимових поїздок. Йдеться насамперед про попит на довші періоди відпочинку.

Скоріше за все, це буде більш бюджетний продукт, наприклад Єгипет, можливо, зимова Анталія (Туреччина) чи зимова Болгарія. Розуміємо, що до цього потрібно готуватися і мати такі пропозиції в портфелі продажів.

Раніше ми не робили на цьому особливого фокуса, але зараз бачимо більше запитів на спокійний відпочинок без потреби кудись поспішати: релакс, можливість відновитися та перезавантажитися. За поточною динамікою запитів очікуємо дещо менший інтерес до активних екскурсійних турів.

Які напрямки втратили попит?

А чи є напрямки, які цього року явно "просіли" порівняно з минулою осінню? З чим, на вашу думку, це пов'язано: ціни, логістика, зміна моди на подорожі?

Про просідання осінньої програми ми поки не можемо говорити, оскільки осінній сезон лише починається. Водночас ми бачимо здорожчання туристичного продукту через зростання вартості пального. Це може вплинути на вибір туристів на користь доступнішої категорії готелю або коротшої тривалості поїздки.

Щодо логістики, ми бачимо повернення попиту на автобусні трансфери через складнощі із залізничним сполученням. Зокрема, спостерігаємо значні за тривалістю затримки потягів, тому останнім часом фіксуємо зростання попиту на автобусні трансфери. Це відображається як на попиті в Join Up! на автобусні трансфери, так і на загальній ситуації на ринку.

Повертається попит на автобусні трансфери / колаж 24 Каналу, фото надані редакції

Cкільки в середньому українці витрачають на осінній відпочинок?

І наостанок – про гроші та час: який середній бюджет осінньої поїздки на одну людину зараз, і на скільки днів українці зазвичай бронюють відпочинок восени?

Якщо говорити про масовий продукт, наприклад Єгипет, то поки ми бачимо стандартну картину: за нашими поточними даними близько 90% туристів бронюють відпочинок в Єгипті тривалістю 7 ночей.

Якщо ж говорити про екзотичні напрямки, то тут ми формуємо продукт з урахуванням складнішої логістики. Адже туристу ще потрібно дістатися до аеропорту, потім подолати довгий переліт до свого місця відпочинку. Тому, як правило, такі тури формуються на 9 – 10 ночей, щоб турист мав достатньо часу на адаптацію та повноцінний відпочинок.

За даними наших бронювань та на момент підготовки коментаря, орієнтовний середній бюджет поїздки для двох за екзотичними напрямками складає близько 140 – 150 тисяч гривень.

Вартість залежить від обраних дат, готелю, тривалості відпочинку та складу послуг. Якщо ж говорити про Єгипет, тут складніше назвати єдиний середній чек, оскільки туристи бронюють готелі різних зіркових категорій. У структурі наших бронювань в середньому це близько 60 – 70 тисяч гривень на двох.