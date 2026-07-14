Тинос когда-то был одним из важнейших мест паломничества в Греции, пишет In Journal. Вместо роскошных пляжных клубов здесь – аутентичные деревни и нетронутые пляжи.

Почему удивляет остров Тинос?

Север острова не слишком привлекателен, поскольку там дикие побережья и сильные ветры. А вот на юге уже спокойные бухты и песчаные пляжи. Поездка по острову проходит мимо виноградников и оливковых рощ, откуда открывается прекрасный вид на Эгейское море.

Визитной карточкой острова стали каменные голубятни, построенные венецианцами еще в XIII веке. Они украшены геометрическими мотивами, поэтому являются одними из самых узнаваемых символов Тиноса.

На острове насчитывается более 700 церквей и часовен, среди которых Панагия Евангелистрия – важнейшая православная святыня Греции, которую ежегодно посещают тысячи паломников.

Самым известным из всех 50 деревень на острове является Пиргос. Он утопает в каменных улочках, площадях и мастерских. Для наблюдения за закатом выбирают Истрению. Деревня Кардиани, окруженная кипарисами, считается одной из самых красивых на острове.

Что стоит увидеть на Тиносе?

Деревня Волакс. Благодаря гранитным скалам это место является самым фотогеничным на острове. А еще здесь есть небольшие мастерские по плетению корзин, так что можно познакомиться с местными ремеслами.

Пляжи Колимбитра. Это место рекомендуют посетить, чтобы увидеть один из самых красивых песчаных пляжей острова.

Дождаться заката в Кардиане или Истернии. Эти две деревни дарят одни из самых красивых видов на Эгейское море, поэтому сюда стоит приходить вечером для красивых фотосессий и любования природой.

Тинос не так популярен, как Миконос, но если вы отдыхаете на этом курорте, стоит выделить один день, чтобы увидеть прекрасную греческую локацию с невероятной природой.