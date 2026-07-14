Тінос колись був одним з найважливіших місць для паломництва у Греції, пише In Journal. Замість розкішних пляжних клубів тут автентичні села й незаймані пляжі.

Чим дивує острів Тінос?

Північ острова не надто приємно, оскільки там дикі узбережжя й сильні вітри. А от на півдні вже спокійні бухти та піщані пляжі. Поїздка островом супроводжується повз місця з виноградниками та оливковими гаями, звідки відкривається красивий вид на Егейське море.

Візитівкою острова стали кам’яні голубники, які збудували венеціанці ще у 13 століття. Вони прикрашені геометричними мотивами, тож є одними з найвпізнаваніших символів Тіноса.

На острові є понад 700 церков та каплиць, серед яких Панагія Євангелістрія – найважливіша православна святиня Греції, яку кожного року відвідують тисячі паломників.

Найвідомішим з усіх 50 сіл на острові є Піргос. Воно оповите кам’яними вулицями, площами та майстернями. Для спостереження за заходом сонця обирають Істренію. Село Кардіані, що оточене кипарисами, вважається одним із найкрасивіших на острові.

Що варто побачити на Тіносі?

Село Волакс. Завдяки гранітним скелям це місце найбільш фотогенічне на острові. А ще тут є невеликі майстерні з плетіння кошиків, тож можна ознайомитися з місцевими ремеслами.

Пляжі Колімбітра. Це місце радять відвідати заради того, щоб побачити один з найкрасивіших піщаних пляжів острова.

Дочекатися заходу сонця в Кардіані або Істернії. Ці два села дарують одні з найкрасивіших краєвидів Егейського моря, тому сюди варто приходити ввечері на красиві фотосесії й любування природою.

Тінос не такий популярний, як Міконос, але якщо ви відпочиваєте на цьому курорті, варто виділити один день, щоб побачити прекрасну грецьку локацію з неймовірною природою.