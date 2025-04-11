Львов уже давно имеет звание туристического города Украины, а затем приезжих, не говоря уже о местных, крайне сложно чем-то удивить. Однако 24 Канал предлагает альтернативный вариант, куда пойти во Львове на выходных.

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Как провести выходные во Львове

Несмотря на то, что на выходных во Львове потеплеет до 17 градусов, можно рассмотреть несколько интересных вариантов для прогулок. Один из вариантов – увидеть Львовскую цитадель.

Цитадель состоит из нескольких башен-бастионов, среди которых один переоборудован под пятизвездочный отель Citadel Inn с рестораном. Другой бастион, который доминирует на средней частью улицы Коперника, это концлагерь времен Второй мировой войны "Шталаг 328".



Отель Citadel In / Фото lviv.travel

На территорию отеля Citadel Inn, с которого открывается великолепная панорама Львова, открытый доступ. Зато башня, где был концлагерь, закрыта. В то же время парк, а также недавно отреставрированный бизнес-центр Львовская Цитадель, – отличное место для красивых фотографий и спокойной прогулки без большой толпы.

Кроме того, стоит прогуляться по таким историческим улицам в этом районе: Драгоманова, Кирилла и Мефодия и Калича гора. А на улице Глебова можно найти невероятную виллу "Палатин".

Туристы, которые привыкли бывать во Львове, удивятся, что в городе есть водоемы, у которых можно хорошо провести время. Замечательным местом для пикника является Песчаные озера, которые во Львове называют Алтайскими.

Это небольшой парк, расположен при улице Гординских. Выбрав отдых на Алтайских озерах, обязательно следует прогуляться двумя историческими улицами, Киевской и Генерала Чупринки.



Алтайские озера / Фото lviv.travel

Кроме того, на улице Генерала Чупринки можно увидеть невероятный Дворец Сосновского.

Альтернативный вариант провести время у водоема – это прийти к озеро "Налануй", что на перекрестке улиц Стрыйская и Научная. Это также прекрасное место, где можно порадоваться весеннему солнцу, попивая любимый кофе.

Тот факт, что Львов – это мультикультурный город, уже никого не удивит. Однако далеко не каждый знает, что практически в самом центре Львова спряталась маленькая Италия. И если вы подумали об Итальянском дворе, то рекомендуем дочитать до конца.

Неподалеку центра города на улице Вечевая, 2 расположен Святопокровский женский монастырь Студийского Устава. Это идеальное место, если вы ищете тишины и хотите побыть вдали от шума города.



Святопокровский женский монастырь Студийского Устава / Фото монастыря

Кроме того, от монастыря можно выбрать несколько вариантов для прогулки. Например, прогуляться к мемориалу Героев Небесной Сотни, или провести время в парке "Высокий замок".