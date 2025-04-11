Львів уже давно має звання туристичного міста України, а відтак приїжджих, не говорячи вже про місцевих, вкрай складно чимось здивувати. Однак 24 Канал пропонує альтернативний варіант, куди піти у Львові на вихідних.

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Як провести вихідні у Львові

Зважаючи на те, що на вихідних у Львові потепліє до 17 градусів, можна розглянути кілька цікавих варіантів для прогулянок. Один з варіантів – побачити Львівську цитадель.

Цитадель складається з кількох веж-бастіонів, серед яких один переобладнано під п'ятизірковий готель Citadel Inn з рестораном. Інший бастіон, який домінує на середньою частиною вулиці Коперника, це концтабір часів Другої світової війни "Шталаг 328".



Готель Citadel In / Фото lviv.travel

На територію готелю Citadel Inn, з якого відкривається чудова панорама Львова, відкритий доступ. Натомість вежа, де був концтабір, закрита. Водночас парк, а також недавно відреставрований бізнес-центр Львівська Цитадель, – відмінне місце для красивих фотографій і спокійної прогулянки без великого натовпу.

Крім того, варто прогулятися такими історичними вулицями в цьому районі: Драгоманова, Кирила і Мефодія і Каліча гора. А на вулиці Глібова можна знайти неймовірну віллу "Палатин".

Туристи, які звикли бувати у Львові, здивуються, що в місті є водойми, біля яких можна гарно провести час. Чудовим місцем для пікніка є Піскові озера, які у Львові називають Алтайськими.

Це невеликий парк, розташований при вулиці Гординських. Обравши відпочинок на Алтайських озерах, обов'язково слід прогулятися двома історичними вулицями, Київською та Генерала Чупринки.



Алтайські озера / Фото lviv.travel

Крім того, на вулиці Генерала Чупринки можна побачити неймовірний Палац Сосновського.

Альтернативний варіант провести час біля водойми – це прийти до озера "Налануй", що на перехресті вулиць Стрийська та Наукова. Це також чудове місце, де можна потішитися весняному сонцю, попиваючи улюблену каву.

Той факт, що Львів – це мультикультурне місто, вже нікого не здивує. Однак далеко не кожен знає, що практично в самому центрі Львова сховалася маленька Італія. І якщо ви подумали про Італійське подвір'я, то рекомендуємо дочитати до кінця.

Неподалік центру міста на вулиці Вічева, 2 розташований Святопокровський жіночий монастир Студійського Уставу. Це ідеальне місце, якщо ви шукаєте тиші та хочете побути далеко від шуму міста.



Святопокровський жіночий монастир Студійського Уставу / Фото монастиря

Крім того, від монастиря можна обрати кілька варіантів для прогулянки. Наприклад, прогулятися до меморіалу Героїв Небесної Сотні, чи провести час у парку "Високий замок".