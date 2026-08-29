Украинка, которая уже 5 лет живет в Париже и ведет свой блог в TikTok под ником @darinka_in_paris, рассказала о 6 местах, где Париж именно такой, каким его изображают в массовой культуре: романтичный и очень красивый. Большинство туристов никогда не слышали об этих местах, а потому их точно стоит добавить в список мест, которые стоит посетить.

Какие малоизвестные места стоит увидеть в Париже?

1. La Campagne a Paris – это уютный и очень красивый жилой квартал посреди 20-го округа, который напоминает настоящую деревню. Здесь повсюду брусчатка, маленькие дома, оплетенные виноградниками, сады и абсолютная тишина. Этот район был создан в начале 20 века как кооперативный проект для рабочих семей, чтобы они могли жить рядом со своим собственным садом. По словам украинки, это один из самых хорошо сохранившихся секретов Парижа, где вы не встретите туристов.

Дома в квартале La Campagne a Paris / Фото Floriana Chiarello

2. Petite Ceinture – это бывшая кольцевая железнодорожная линия, которая уже давно не работает. Сейчас ее полностью поглотила природа. Атмосфера здесь очень таинственная – рельсы, туннели, граффити и очень много зелени. Часть маршрута открыта для прогулок, поэтому именно сюда можно сбежать от шумного мегаполиса.

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Отметим, что железную дорогу закрыли, когда в городе появилось метро.



Бывшая железная дорога в Париже / Фото Céline Harrand, National Geographic

3. Rue des Thermopyles – это очень атмосферная улочка, на которой растут виноградники, много зелени и старые дома. Расположена она в 14-м округе. Особенно красиво здесь в дождливую погоду.

Улица Rue des Thermopyles в Париже / Фото Pinterest

4. Jardin Alpin – это небольшой альпийский сад, спрятанный внутри Jardin des Plantes. Здесь растет более 2 тысяч видов горных растений из Альп, Кавказа и Пиренеев. Создается ощущение, что ты действительно оказался в горах, а тишина вокруг только усиливает это ощущение.

5. Grande Mosquée de Paris – самая старая мечеть во Франции и один из крупнейших исламских религиозных и культурных центров страны, расположенный в 5-м округе города. Архитектура мечети сильно отличается от парижской, ведь она выполнена в испано-мавританском стиле. Мечеть украшена красивой мозаикой, арками и внутренним двориком.

Большая парижская мечеть / Фото Lindy T

6. Butte Bergeyre – это тихий холм с виноградником и садом в 19-м округе. Отсюда открывается невероятный вид на весь Париж, поэтому это идеальное место для романтического пикника.

Если во время поездки в Париж хочется увидеть не только популярные места, стоит немного отойти от классического маршрута. В разных районах французской столицы есть места, где можно увидеть тот самый Париж из кино – красивый, немного загадочный и очень фотогеничный город.