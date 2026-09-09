Как провести незабываемый день во Львове: маршрут по необычным местам

Если вы уже не впервые во Львове или просто хотите увидеть город не по стандартному туристическому маршруту, то стоит обратить внимание на менее очевидные места. Такая прогулка будет интересна не только гостям города, но и самим львовянам, ведь даже местные жители могут открыть для себя новые места.

Гидеса из Львова, ведущая свой тикток-блог @dariaguidelviv, рассказала, как провести один день во Львове, чтобы он стал по-настоящему незабываемым.

Куда пойти во Львове, если у вас есть только один день?

Свой насыщенный день в городе Льва гидеса советует начать с бесплатной смотровой площадки в ТЦ "Вернисаж", что на улице Шевской, 12. Здесь можно полюбоваться видами на город и Гарнизонный храм святых апостолов Павла и Петра. Внутрь храма также стоит зайти, чтобы увидеть красивые росписи.

Рядом расположен самый старый пассаж города – пассаж Андреолли. В нем находится атмосферная кофейня "На бамбетли", где каждая деталь скрывает свою историю. Здесь посетители могут самостоятельно приготовить кофе по-восточному и попробовать львовский сырник или штрудель.



Пассаж Андреолли во Львове / Фото lviv.travel

Выпив ароматного кофе, прогуляйтесь по площади Рынок и ее боковым улочкам. Обязательно загляните в Часовню Боимов на улице Кафедральная, 1. Это одна из лучших достопримечательностей эпохи позднего Ренессанса во Львове. Входной билет стоит 120 гривен, а льготный – 90 гривен.



Часовня Боимов во Львове / Фото из Википедии

После прогулки – время обеда. Гидеса советует выбрать заведение Cent Aura на площади Рынок, 34. Здесь прямо посреди зала стоит фонтан, а также есть фреска Владимира Патика и оригинальное меню с "Титаника". Обед здесь станет настоящим эстетическим наслаждением.



Фонтан в ресторане Cent Aura / Фото Божены Волынец

Чтобы сохранить послевкусие этой роскошной атмосферы, посетите бывшее дворянское казино – Дом ученых. Когда-то здесь развлекалась городская элита. До сих пор здесь сохранились самая дорогая резная лестница Львова и даже фонтан, из которого когда-то текло шампанское.

Если останутся время и силы, прогуляйтесь по улице Богомольца, где в подъездах домов можно увидеть красивые витражи.

А вечером стоит посмотреть, как выглядит Львов под землей, ведь когда-то город был соединен целой системой подземных ходов. Сделать это можно, посетив атмосферное заведение "Пятое подземелье", где царит настоящий дух средневековья.

Гидеса посоветовала идеальный однодневный маршрут по Львову: видео

Этот маршрут подойдет как туристам, которые впервые знакомятся со Львовом, так и местным жителям, желающим посмотреть на родной город по-новому и небанально провести время.