Гідеса зі Львова, яка веде свій тікток-блог @dariaguidelviv, розповіла, як провести один день у Львові, щоб зробити його по-справжньому незабутнім.

Куди піти у Львові, якщо у вас є лише один день?

Свій насичений день у місті Лева гідеса радить розпочати з безкоштовного оглядового майданчика у ТЦ "Вернісаж", що на вулиці Шевська, 12. Тут можна помилуватися краєвидами на місто і Гарнізонний храм святих апостолів Павла і Петра. Усередину храму також варто зайти, щоб побачити красиві розписи.

Одразу поруч розташований найстаріший пасаж міста – пасаж Андреоллі. У ньому є атмосферна кав'ярня "На бамбетлі", де кожна деталь приховує історію. Тут відвідувачі можуть самостійно приготувати каву по-східному та скуштувати львівський сирник або штрудель.



Пасаж Андреоллі у Львові / Фото lviv.travel

Випивши запашної кави, прогуляйтеся Площею Ринок та її бічними вуличками. Обов'язково загляньте в Каплицю Боїмів, на вулиці Катедральна, 1. Це одна з найкращих пам'яток часів пізнього Ренесансу у Львові. Вхідний квиток коштує 120 гривень, а пільговий – 90 гривень.

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Каплиця Боїмів у Львові / Фото з Вікіпедії

Після прогулянки – час обіду. Гідеса радить обрати заклад Cent Aura на площі Ринок, 34. Тут просто посеред залу стоїть фонтан, а також є фреска Володимира Патика та оригінальне меню з Титаніка. Обід тут стане справжнім естетичним задоволенням.



Фонтан у ресторані Cent Aura / Фото Божени Волинець

Щоб зберегти післясмак цієї розкішної атмосфери, відвідайте колишнє шляхетське казино – Будинок вчених. Колись тут розважалася міська еліта. До нині тут збереглися найдорожчі різьблені сходи Львова і навіть фонтан, з якого колись текло шампанське.

Якщо залишаться час і сили, то прогуляйтеся вулицею Богомольця, де у під'їздах будинків можна побачити красиві вітражі.

А ввечері варто подивитися, який вигляд має Львів під землею, адже колись місто було сполучене цілою системою підземних ходів. Зробити це можна завітавши в атмосферний заклад "П'яте підземелля", де вирує справжній дух середньовіччя.

Гідеса порадила ідеальний одноденний маршрут Львовом: відео

Цей маршрут підійде і туристам, які вперше знайомляться зі Львовом, і місцевим, які хочуть подивитися на рідне місто по-новому і небанально провести час.