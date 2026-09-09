Гидеса из Львова, ведущая свой тикток-блог @dariaguidelviv, рассказала, как провести один день во Львове, чтобы он стал по-настоящему незабываемым.

Куда пойти во Львове, если у вас есть только один день?

Свой насыщенный день в городе Льва гидеса советует начать с бесплатной смотровой площадки в ТЦ "Вернисаж", что на улице Шевской, 12. Здесь можно полюбоваться видами на город и Гарнизонный храм святых апостолов Павла и Петра. Внутрь храма также стоит зайти, чтобы увидеть красивые росписи.

Рядом расположен самый старый пассаж города – пассаж Андреолли. В нем находится атмосферная кофейня "На бамбетли", где каждая деталь скрывает свою историю. Здесь посетители могут самостоятельно приготовить кофе по-восточному и попробовать львовский сырник или штрудель.



Пассаж Андреолли во Львове / Фото lviv.travel

Выпив ароматного кофе, прогуляйтесь по площади Рынок и ее боковым улочкам. Обязательно загляните в Часовню Боимов на улице Кафедральная, 1. Это одна из лучших достопримечательностей эпохи позднего Ренессанса во Львове. Входной билет стоит 120 гривен, а льготный – 90 гривен.

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Часовня Боимов во Львове / Фото из Википедии

После прогулки – время обеда. Гидеса советует выбрать заведение Cent Aura на площади Рынок, 34. Здесь прямо посреди зала стоит фонтан, а также есть фреска Владимира Патика и оригинальное меню с "Титаника". Обед здесь станет настоящим эстетическим наслаждением.



Фонтан в ресторане Cent Aura / Фото Божены Волынец

Чтобы сохранить послевкусие этой роскошной атмосферы, посетите бывшее дворянское казино – Дом ученых. Когда-то здесь развлекалась городская элита. До сих пор здесь сохранились самая дорогая резная лестница Львова и даже фонтан, из которого когда-то текло шампанское.

Если останутся время и силы, прогуляйтесь по улице Богомольца, где в подъездах домов можно увидеть красивые витражи.

А вечером стоит посмотреть, как выглядит Львов под землей, ведь когда-то город был соединен целой системой подземных ходов. Сделать это можно, посетив атмосферное заведение "Пятое подземелье", где царит настоящий дух средневековья.

Гидеса посоветовала идеальный однодневный маршрут по Львову: видео

Этот маршрут подойдет как туристам, которые впервые знакомятся со Львовом, так и местным жителям, желающим посмотреть на родной город по-новому и небанально провести время.