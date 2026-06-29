Чтобы не скучать перед вылетом: куда пойти в Кишиневе, если есть всего один день в городе

Кишинев – один из самых популярных городов, откуда украинцы во время большой войны отправляются в путешествия по Европе и миру. Очереди на границе с Молдовой значительно меньше, чем с Польшей, поэтому все больше туристов решают лететь именно из аэропорта Кишинева. Многие едут с запасом времени, чтобы точно успеть, а потом задумываются – куда пойти и чем заняться в городе, чтобы не скучать?

Пользовательница TikTok @elizavetagotova сняла ролик в Кишиневе и рассказала, как здесь можно интересно провести время и получить новые впечатления.

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Чем заняться в Кишиневе?

Утром автор видео советует посетить парк Valea Morilor, который является одной из самых красивых локаций Кишинева. Посетители могут полюбоваться разнообразным ландшафтом, подняться по лестнице наверх и полюбоваться видом на весь парк, прогуляться вокруг озера и т. д. Сам парк был построен еще в 1950-х годах и с тех пор стал одним из любимых мест местных жителей.

Парк Valea Morilor в Кишиневе / Фото Piotr Treter

По дороге из парка можно заглянуть в Национальный музей этнографии и естественной истории. Этот музей является старейшим в Молдове, ведь он был основан еще в 1889 году. Здесь много разных залов, каждый из которых раскрывает свою историю. Экспонаты музея хранят уникальное наследие региона – зоологические, археологические и этнографические коллекции, скелет динозавра и т. д. На территории также есть внутренний дворик, где проводятся культурные мероприятия, и ботанический сад.

Украинка рассказала, куда пойти в Кишиневе: видео

Пообедать можно в одном из ресторанов сети La Placinte, где готовят блюда национальной кухни. А потом отправиться на картинг в Port Mall и добавить в этот день немного адреналина. Кстати, здесь также можно наблюдать очень красивый закат.

А где погулять прямо возле аэропорта?

Если у вас нет целого дня, но до вылета еще остается несколько часов, то ранее мы рассказывали, чем можно заняться возле аэропорта Кишинева. Всего в 10 – 15 минутах езды от аэропорта находятся Ботанический сад и Кишиневский зоопарк, где можно увидеть снежных барсов, лемуров, тигров и других животных. Вход на территорию стоит копейки. Такая поездка точно интереснее, чем просто часами сидеть в аэропорту.