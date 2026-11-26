О прелестях зимнего Рима и местах, которые стоит посетить, рассказала журналистка The Guardian Анжела Джуффрида.

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Почему стоит гулять по Риму зимой?

Раньше журналистка с нетерпением ждала возвращения теплых месяцев, однако из-за летней жары и чрезмерного количества туристов ее отношение к зиме изменилось. Уже с середины сентября, когда температура снижается, а толпы редеют, город возвращается к привычному ритму.

Зимой в Риме преобладает мягкая погода и много солнечных дней, поэтому можно смело планировать длительные прогулки. Один из маршрутов, который рекомендует автор, начинается с кофе в Gatsby Cafe возле площади Витторио. Далее можно пройти по улице Виа Мерулана, заглянуть в парк Колле Оппио, а оттуда пройти мимо Колизея в направлении Цирка Максимуса.

Зима в Риме / фото Canva

Что попробовать в Риме зимой?

Холодное время года – прекрасная пора для знакомства с римской кухней. В ресторанах готовят блюда из сезонных продуктов, например из артишоков и хрустящих побегов цикория пунтарелле.

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Для гастрономической остановки Анжела советует Cucina Pepe, где готовят пасту алла рабьята, и Trattoria Morgana. А вечером можно заглянуть в винный бар Wine Art di Tiziana. Даже зимой здесь часто достаточно тепло, чтобы посидеть на террасе и пообщаться с местными жителями.

Где почувствовать рождественскую атмосферу в Риме?

Рождественский период в городе официально начинается 8 декабря. Тогда в церквях открывают традиционные вертепы, которые итальянцы называют presepi. Самый известный из них расположен на площади Святого Петра в Ватикане. Там же устанавливают самую большую рождественскую елку Рима.

В базилике Санта-Мария-Маджоре можно увидеть один из древнейших мраморных вертепов, а в базилике Санти-Козма-э-Дамиано – композицию из почти 200 деревянных и керамических фигур XVIII века.

А куда можно поехать из Рима?

Из столицы можно отправиться на побережье. Менее чем за час езды на поезде находится Санта-Севера, где на пляже стоит средневековый замок. Также стоит посетить соседнюю Санта-Маринеллу. Еще один вариант – это термальные источники Terme dei Papi в Витербо или Сан-Кашано-дей-Баньи в Тоскане. В последнем есть бесплатные открытые бассейны с видом на холмы.

Рождественская ярмарка на площади Пьяцца-Гранде в городе Ареццо, Тоскана, Италия / фото Getty

Для рождественской поездки подойдет Ареццо в Тоскане. В городе устраивают ярмарку в тирольском стиле с деревянными домиками, а на праздничный период из Рима организуют железнодорожное сообщение.

Где находится Рим: смотреть на картах