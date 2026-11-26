Про переваги зимового Рима та місця, які варто відвідати, розповіла журналістка The Guardian Анжела Джуффріда.

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Чому варто гуляти Римом узимку?

Раніше журналістка чекала на повернення теплих місяців, однак через літню спеку та надмірну кількість туристів її ставлення до зими змінилося. Уже з середини вересня, коли температура знижується, а натовпи рідшають, місто повертається до звичного ритму.

Взимку в Римі переважно м'яка погода та багато сонячних днів, тому можна сміливо планувати тривалі прогулянки. Один із маршрутів, який радить авторка, починається з кави в Gatsby Cafe біля площі Вітторіо. Далі можна пройти вулицею Віа Мерулана, завітати до парку Колле Оппіо, а звідти вирушити повз Колізей у напрямку Цирку Максимуса.

Зима у Римі / фото Canva

Що скуштувати в Римі взимку?

Холодний сезон – це чудовий час для знайомства з римською кухнею. У ресторанах готують страви із сезонних продуктів, наприклад, артишоків і хрустких пагонів цикорію пунтарелле.

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Для гастрономічної зупинки Анжела радить Cucina Pepe, де готують пасту аллараб'ята, та Trattoria Morgana. А ввечері можна завітати до винного бару Wine Art di Tiziana. Навіть узимку тут часто достатньо тепло, щоб посидіти на терасі та поспілкуватися з місцевими.

Де відчути різдвяну атмосферу в Римі?

Різдвяний період у місті офіційно починається 8 грудня. Тоді церкви відкривають традиційні вертепи, які італійці називають presepi. Найвідоміший розташований на площі Святого Петра у Ватикані. Там також встановлюють найбільшу різдвяну ялинку Рима.

У базиліці Санта-Марія-Маджоре можна побачити один із найдавніших мармурових вертепів, а в базиліці Санті-Козма-е-Даміано – композицію майже з 200 дерев'яних і керамічних фігур 18 століття.

А куди можна поїхати з Рима?

Зі столиці можна вирушити на узбережжя. Менш ніж за годину потягом розташована Санта-Севера, де на пляжі стоїть середньовічний замок. Також варто відвідати сусідню Санта-Марінеллу. Ще один варіант – це термальні джерела Terme dei Papi у Вітербо або Сан-Кашано-дей-Баньї в Тоскані. В останньому є безкоштовні відкриті басейни з краєвидом на пагорби.

Різдвяний ярмарок на площі П'яцца-Гранде в місті Ареццо, Тоскана, Італія / фото Getty

Для різдвяної поїздки підійде Ареццо в Тоскані. У місті облаштовують ярмарок у тірольському стилі з дерев'яними будиночками, а на святковий період із Рима організовують залізничне сполучення.

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